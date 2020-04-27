【CHANEL】首間限定官方網店正式營運　一文睇清產品清單及售價

繼高級品牌Hermès香港區官方網店於上月開幕後，另一法國經典品牌CHANEL亦於即日起開設限時網上限定商店，讓大家安在家中同樣能夠買入品牌高品質產品。

CHANEL首家網上限定商店由即日起正式營運。（IG@CHANEL）

由CHANEL開設的網上限定商店由即日起至本年年末於香港營運，是品牌首間官方網店，主力出售香水、化妝品，以及護膚產品，多件受歡迎的單品如CHANEL NO.5香水、ROUGE COCO FLASH唇膏等亦供選購，方便一眾貪靚卻忙碌的女士。

按圖了解CHANEL首間官方網店出售的商品：

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除了上述產品外，CHANEL網店更推出一系列精選網上限定商品，當中不少是定價吸引的組合套裝，無論送禮抑或自用，都是不錯的選擇。

除了商品種類繁多外，CHANEL官方網店所提供的服務亦如專門店一樣貼心。所有產品出貨時均以CHANEL專屬的禮品盒包裝，並附有兩款含饋贈訊息的禮品卡，方便大家將產品轉送給親友。另外，凡消費滿港幣$500，即可享受免費本地送貨服務，隨訂單更會附送產品體驗套裝，相信CHANEL產品加上如此優質的服務，定必令不少女士為之心動吧。

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