【HERMÈS】愛馬仕推香港限定腕錶　黑色撒哈拉隕石錶盤現低調美學

以手工精緻細膩而聞名於世的愛馬仕HERMÈS，近日推出六款最新腕錶，再次以獨樹一幟的工藝詮釋品牌的時間哲學。 更令人興趣的是，其中一款限量腕錶「黑色撒哈拉隕石錶盤」僅於香港發售，足見品牌對本地市場的重視。

限量腕錶「黑色撒哈拉隕石錶盤」僅於香港發售。（HERMÈS）

「黑色撒哈拉隕石錶盤」出自ARCEAU L’heure de la lune月讀時光腕錶系列。系列採用由Henri d'Origny於1978年設計的腕錶變奏而成，以HERMÈS最新的精湛工藝，重新詮釋人與時空的關係。

是次品牌就著此系列帶來三款最新錶盤，包括黑色撒哈拉隕石錶盤、月球隕石錶盤，以及火星隕石錶盤。其中，限量30隻的黑色撒哈拉隕石錶盤僅於香港地區發售，足見品牌對本地市場的重視。

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固定在主錶盤上的兩個圓形象徵月亮，第一個月亮位於一般腕錶顯示的十二點鐘位置，代表從南半球觀賞到的月球景象；第二個月亮置於其下，代表自北半球觀測到的月相。兩個月亮均以白色珍珠母貝打造而成，與白金或鉑金錶殼組成奢華的配搭。

錶面上置有兩個漂浮的副錶盤，分別是日子盤及時間盤，兩盤會圍繞著雙月緩慢旋轉，在旋轉時會逐漸遮蓋主錶盤上的雙月，構成弦月、新月等動人意境。

固定在主錶盤上的兩個圓型象徵月亮。（HERMÈS）

而在香港限量出售的「黑色撒哈拉隕石錶盤」，除了上述的特徵外，更採用了愛馬仕自製、於瑞士製造的H1837自動上鍊機芯，振頻每小時高達28,800轉（4赫茲）。基板則經珍珠圓點打磨與蝸形紋裝飾，夾板橋和自動盤亦經緞面處理，並精雕愛馬仕H字母飾紋，承襲HERMÈS一貫以來的細緻。錶帶採用霧面黑色短吻鱷魚皮，錶扣選用白金摺疊扣，彌足珍貴。

如此精細的腕錶，全球僅發售30隻，定價為港幣＄462,000，每隻都具有各自的限量編號，獨一無二，無可取代。而愛馬仕選擇在本港獨家發售此一設計，正好證明我城僅存的魅力，尤其叫人珍惜。

HERMÈS同時亦推出了其他腕錶，部份定價相對親民，點擊下圖了解設計及售價：