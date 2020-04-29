【ESPRIT】思捷環球成毫子股　厚如電話簿品牌舊書竟比股票值錢？

ESPRIT母公司思捷環球於4月27日公布關閉香港在內亞洲區56間分店，可謂一個時代的終結。思捷環球股價早已由高價跌至成毫子股，卻想不到三本80年代ESPRIT絕版天書卻愈炒愈有，炒上五位數字天價！

ESPRIT是80年代時尚重要代表（InStyle）

雖然ESPRIT店舖不再旺場，但聽到品牌關閉香港所有分店的消息，仍是教人傷感，始終這品牌於80年代絕對是潮流時尚的重要指標，身上無ESPRIT服飾，或未踏足銅鑼灣興發街分店，都會被視為不入流。

ESPRIT香港曾風光一時：張國榮是粉絲 興發街分店由日本大師設計

ESPRIT於60年代在美國創立，到了80年代風行一時，專門店遍布歐美亞洲各國。ESPRIT不單是服裝設計受注目，連帶品牌的造型硬照、廣告設計，店舖室內裝修設計，甚至是價錢牌、原子筆、名片等，都有一套屬於ESPRIT的美學，當時品牌會跟世界各地知名大師合作，如意大利設計建築團體Memphis Group、日本設計師倉俁史朗等，透過這些合作建立出100% ESPRIT精神價值。

興發街ESPRIT盡現ESPRIT設計美學：

曾幾何時，ESPRIT母公司思捷環球是香港股市藍籌，股價曾升至123.5元，市值高達1,715億元，無限風光。不過隨Zara、H&M、UNIQLO等Fast Fashion崛起，加上ESPRIT不思進取，設計了無新意，最終不只股價大跌，其時尚價值同樣跌至低谷。

點擊看ESPRIT美學「聖經」和炒價：

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股民看到ESPRIT股價當然心酸，不過原來ESPRIT也有炒價單品，所指的並非品牌Vintage古著，而是三本品牌設計天書，設計的《ESPRIT: The Comprehensive Design Principle》、攝影的《ESPRIT: The Making of an Image》和平面設計的《ESPRIT's Graphic Work 1984-1986》，全如電話簿般厚重，仔細地解構品牌的美學建構，由於早已絕版，在拍賣網站炒價高達數千至數萬港元，比股票更值錢，不過看過書本內容後，就清楚明白那些年ESPRIT為何這樣紅，一張卡片、一個價錢牌，如此細微之處都能看到品牌的前衛、創新與執著，可惜這美學價值跟業務一同樣走下坡。

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