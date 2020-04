【ESPRIT】思捷環球成毫子股　厚如電話簿品牌舊書竟比股票值錢？

ESPRIT母公司思捷環球於4月27日公布關閉香港在內亞洲區56間分店,可謂一個時代的終結。思捷環球股價早已由高價跌至成毫子股,卻想不到三本80年代ESPRIT絕版天書卻愈炒愈有,炒上五位數字天價!

ESPRIT是80年代時尚重要代表(InStyle)

雖然ESPRIT店舖不再旺場,但聽到品牌關閉香港所有分店的消息,仍是教人傷感,始終這品牌於80年代絕對是潮流時尚的重要指標,身上無ESPRIT服飾,或未踏足銅鑼灣興發街分店,都會被視為不入流。

ESPRIT香港曾風光一時:張國榮是粉絲 興發街分店由日本大師設計

ESPRIT於60年代在美國創立,到了80年代風行一時,專門店遍布歐美亞洲各國。ESPRIT不單是服裝設計受注目,連帶品牌的造型硬照、廣告設計,店舖室內裝修設計,甚至是價錢牌、原子筆、名片等,都有一套屬於ESPRIT的美學,當時品牌會跟世界各地知名大師合作,如意大利設計建築團體Memphis Group、日本設計師倉俁史朗等,透過這些合作建立出100% ESPRIT精神價值。

興發街ESPRIT盡現ESPRIT設計美學:

曾幾何時,ESPRIT母公司思捷環球是香港股市藍籌,股價曾升至123.5元,市值高達1,715億元,無限風光。不過隨Zara、H&M、UNIQLO等Fast Fashion崛起,加上ESPRIT不思進取,設計了無新意,最終不只股價大跌,其時尚價值同樣跌至低谷。

點擊看ESPRIT美學「聖經」和炒價:

+ 2

股民看到ESPRIT股價當然心酸,不過原來ESPRIT也有炒價單品,所指的並非品牌Vintage古著,而是三本品牌設計天書,設計的《ESPRIT: The Comprehensive Design Principle》、攝影的《ESPRIT: The Making of an Image》和平面設計的《ESPRIT's Graphic Work 1984-1986》,全如電話簿般厚重,仔細地解構品牌的美學建構,由於早已絕版,在拍賣網站炒價高達數千至數萬港元,比股票更值錢,不過看過書本內容後,就清楚明白那些年ESPRIT為何這樣紅,一張卡片、一個價錢牌,如此細微之處都能看到品牌的前衛、創新與執著,可惜這美學價值跟業務一同樣走下坡。

再看更多ESPRIT天書內容: