【Blue Bottle】人氣咖啡店登陸香港　了解品牌在日本爆紅的關鍵

人氣咖啡店Blue Bottle早前透過官方Instagram宣布，香港區第一家分店將於明日（4月29日）開始試業，消息令人期待。

Blue Bottle首間香港區分店位於中環擺花街，佔地總共3,000尺，複式舖位將提供多元化產品及服務：地下將提供咖啡及一系列餅食糕點，上層則設有一系列皮革及木製椅子，讓一眾咖啡迷能在舒適的店舖內細味咖啡。試業期間將於早上8點至晚上5點營業，預計只提供外賣服務，但相信無減一眾咖啡迷朝聖的意欲，有興趣的朋友要做好排隊的心理準備了。

Blue Bottle首間香港區分店位於中環擺花街，佔地總共3000尺。（IG@bluebottle）

每家Blue Bottle店外都設有簽名式Blue Bottle標誌：

+ 15 + 14 + 13

近月來新冠肺炎COVID-19肆虐全球，經濟隨著疫情走向低谷，除了一眾高級品牌收入大減外，不少小商戶更因不敵市道而結業。今次Blue Bottle竟然逆市擴張，足以反映其財力及實力。

這家來自美國加州的咖啡店由James Freeman於2002年創立。當時James Freeman於某樂團內擔任兼職單簧樂手，過著餐搵餐食的日子。出於對咖啡的熱愛，James Freeman十八年前決定租下家附近一間約5坪大的棚屋，並投資買入一台咖啡機及辭去樂團工作，全心鑽研咖啡之道，為志同道合的咖啡迷提供新鮮及完美烘焙的咖啡。

Blue Bottle創辦人James Freeman。（IG@bluebottle）

這家以藍色瓶子為簽名式標誌的咖啡店在短時間內取得空前成功，開張三年即由棚屋擴張成一家實體店，更在2010年擴張至紐約地區。隨後，Blue Bottle更在2015年於日本清澄白河開幕，成為日本國內的人氣咖啡店，不少咖啡迷都會慕名而至。

至今Blue Bottle在全球擁有超過75間分店。即使獲得空前的成功，品牌依舊從不鬆懈，除了會為咖啡師提供周全的培訓之外，更直接與世界各地的農民合作，直接採購最新鮮優質且可持續的咖啡豆，即便是冷門的品種亦能在Blue Bottle找得到。店內亦有多種咖啡飲品可供選購，為不同口味的買家提供林林總總的選擇。

Blue Bottle直接與世界各地的農民合作，採購最新鮮優質且可持續的咖啡豆，即便是冷門的品種亦能在Blue Bottle找得到。（IG@bluebottle）

購入咖啡豆後，咖啡師會依照公司設下的準則烘焙咖啡，並且一次只做一杯咖啡，就連牛奶都會分開加熱，確保咖啡不會如坊間的咖啡一樣過度烘焙，且各地Blue Bottle咖啡的味道亦不會出現很大的落差。

除了咖啡有品質保證之外，有格調的裝潢及簡約的配件設計亦令Blue Bottle亦為最時髦的咖啡店之一。每家Blue Bottle分店均貫徹簡約的風格，透過白色物料及木材營造舒適的空間，簡約的裝潢更讓他們得到「咖啡界APPLE」之稱，並嬴得顧客的喜愛。

Blue Bottle店內的裝潢相當時尚：

+ 7 + 6 + 5

繼美國、日本、台灣之後，Blue Bottle選址香港，當然是香港咖啡迷的福音。未知是次Blue Bottle除了會帶來優質咖啡及各種輕食外，會否引入與各大品牌合作的聯乘產品？且讓我們一起期待吧。

Blue Bottle過去的聯乘系列：