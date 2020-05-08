【Hermes】比Birkin、Kelly更難買的Constance袋？靈感來自嬰兒

手袋的發明從收納用途到現今已經成了時尚態度的代表，而 Hermès 所設計的皮件袋款，更讓手袋從時尚單品躍升為工藝藝術品，品牌旗下最著名的袋款除了凱莉袋（Kelly）及柏金袋（Birkin）外，再來就是近年來最搶手的中小型袋款 Constance 康康袋，這款袋少了凱莉及柏金的名人加持但魅力依舊不減，它背後藏的這 10 項故事或許就是 Constance 如此迷人的原因。

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名字來自一位嬰兒

Constance 這款袋的取名其實非常單純，當時該袋款設計師 Catherine Chaillet 在 1959 年設計這款手袋時，他的小女兒恰巧在當時出生，因此這款袋便用這位新生兒來命名。

Hermès首款Logo袋

回顧過去，其實鮮少會在 Hermès 的設計中看見斗大的 Logo，而 Constance 便是品牌少見的有「H 」字樣縮寫的袋款，相較於其他精品顯著的 Logo，化身為宛如飾品的「H 」袋扣，完美的融入在這款簡約的袋款上。

比柏金袋凱莉袋還難買

Hermès 的凱莉袋及柏金袋是出了名難買的袋款， Constance精巧摩登的外型，在這幾年成了 Hermès 鐵粉們心中的必買款，但也因爲如此搶手的關係，因此 Constance 現在難入手的程度已經遠遠超過凱莉袋及柏金袋。

製作超耗時

Hermès 的每項作品皆出自於雙手製作，這也是該品牌至今無可取代的原因之一，對於工藝上的挑剔，讓 Constance 這款袋的製作工期超長，縫製到完成需耗費至少 14 個小時至 18 個小時以上的時間。

Hermès 的每項作品皆出自於雙手製作，這也是該品牌至今無可取代的原因之一。（Pinterest）

簡約不簡單

Constance 看次簡單方正的外型，其實藏有很多細節！這款袋從無到有除了需耗費超長的時間外，在零件上更需要花費到 50 個項物件才能組成。

內襯也超講究

精良細緻的皮質是 Hermès 每項袋款最迷人的地方之一，除了在外觀上要做到精緻跟耐用外，Hermès 在 Constance 這款袋中連內裏都很講究！品牌為了讓使用者有更好的觸感，因此在內裡的設計上，則是使用小羊皮做內襯。

內部拉鍊的細節

Hermès 的 Constance 袋款除了在外觀上有一個大大的「H」扣環做為識別外，其實品牌的袋款並沒有太多累贅的設計，在細節處 Hermès 運用五角形的皮標做為拉鍊，此設計除了便利於使用外，也成了辨別真偽的要件之一。

尺寸多樣選擇

目前該袋款一共推出共四種尺寸，分別為迷你尺寸 14 厘米的Micor，以及 18 厘米的 Mini，還有原始尺寸及 25 厘米長款式的設計。

Constance 在外觀中上最顯著的 H 字樣包釦在製作上也毫不馬虎。（Pinterest）

「H 」Logo 展現工藝

Constance 除了在袋身上精良的製作外，在外觀中上最顯著的「H」字樣袋釦在製作上也毫不馬虎，除了擁有常見的黃酮外，品牌更曾用過不同的電鍍方式改變色澤，也運用像是製作珠寶技術的琺瑯及珍稀皮革的鑲嵌去呈現「H」Logo 不同的外型。

最貴的成交價

Hermès 的袋款一直是拍賣市場的寵兒，在過去品牌的袋款中，便曾經有一款三色鱷魚皮組成的 Constance，在 2015 年拍賣會上以港幣70萬元的驚人售價賣出！

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