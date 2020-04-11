男生點揀白Tee？ 6點選購指南：UNIQLO抵著、宜跟磅數和剪裁選

大家常說如果今天不知道要穿什麼，那麼就套上一件白 T 恤吧！不過，別小看說來輕鬆的這件事，一件簡單的白色上衣，背後廣大學問也不比西裝少，要挑得精、配得好又穿得妙也是不容易。你或許不知道的是，擁有強大六塊肌或是滿手刺青來讓白 T 恤的造型可能的確可以為穿搭增加「亮點」，但是更重要的其實是材質、長度和樣式！今天就跟著 GQ 編輯來尋找屬於你的天命白 T 恤吧！ 文： Amber Chiu, Kai Li（GQ Taiwan）

白 T 恤可不是只有一款！如何挑得精？

白 T 恤從磅數、長度，到領子款式都非常不一樣！翻開衣服標籤你會看到有關衣服的訊息，是純棉或是混紡？那穿起來又有什麼明顯不同？材質對於舒適度可是相當重要，誰都不想穿上不透氣又厚重的上衣，可別花錢找罪受！

之後請好好分析你的身型，因為就算是白 T恤也有長短款式之分！瘦高型的身材或是肚子稍稍突出的大叔就必須挑選不一樣的磅數和剪裁，再強調一次，每個細節都是關鍵！

T恤材質怎麼挑？(IG@uniqlo)

男人一生追求的何止是一輛跑車，還有一件完美白 T 恤。多年來，無論是快時尚或是輕奢品牌都推出一款款白 T 恤，甚至還有堪稱專門生產白色 T 恤起家的台灣品牌，琳瑯滿目的選擇總是引發網友瘋狂評比。其實，無論是 Uniqlo、Plain me，或 Beauty & Youth 都是不錯的選擇，最終目的就是要買到讓你天天穿都可以的白 t恤！

Uniqlo、Plain me，或 Beauty & Youth 都可以讓你買到天天穿都可以的白 T-shirt :

+ 9 + 8 + 7

先別急著丟！變髒的白 t 恤就用這些方法補救當然，編輯比誰都瞭解白 T恤是多麼容易沾到污漬、變黃或是領口鬆掉！看到心愛的衣服被蹂躪一定很痛心，好消息是這些都可以解決的！無論是沾到紅酒漬、咖啡或是原子筆墨水，都可以利用神奇的化學原理輕鬆去掉。變黃的領口可能是因為每次穿完沒有馬上洗而產生的汗漬，其實只需要一些日常生活用品就可以擺脫，不用急著和你的 T 恤說再見。洗完後，專家也建議一些方法好好保養 T 恤，才不會縮短了衣服的壽命！

另外，編輯還是要提醒各位型男們，白 T 恤絕對是消耗品，而我們流汗中的鹽分會沾黏上方，放久容易黃掉，在這裡建議穿了馬上就要洗，只要黃掉或者領口變成波浪狀就建議淘汰！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：T恤材質怎麼挑？重磅差在哪？白T怎麼保養？關於 T恤，這6點選購指南大公開】