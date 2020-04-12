4款男裝夏天必備短褲　別選過緊、「黃金比例」是膝對上3cm？

「短褲」是男性夏季必備的重要單品，但是短褲的種類這麼多，要怎麼選買哪幾款？這回編輯就要來跟大家分享就是這「4 款」短褲，就可以讓你的夏天穿搭不煩惱，同時也在最後附上了「短褲黃金比例」，千萬要看到最後！ 文：Lorry Liao（GQ Taiwan）

1.機能短褲

機能短褲穿起來都十分透氣舒適之外，也可以讓你出門不用帶包包，簡單外搭個襯衫就可以很帥氣。（GQ Taiwan授權使用）

機能短褲一直是不少潮人穿搭的重要單品，但就算你不潮也得要有一件！一方面通常機能短褲穿起來都十分透氣舒適之外，大口帶的設計也可以讓你出門不用帶袋，簡單外搭個襯衫就可以很帥氣。

2.卡其短褲

卡其短「切記買太緊」，下次記得選購寬一點，甚至有一點小傘狀也無妨！（GQ Taiwan授權使用）

卡其短褲則不用多說，想必幾乎所有男人的衣櫃裡面都有一條吧，但是要記得一個大重點「切記買太緊」，編輯看來不少人買了卡其短褲卻很少穿的原因就是太合，下次記得選購寬一點，甚至有一點小傘狀也無妨！

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3.西裝短褲

西裝短褲乍看之下會覺得好像很難搭，但是換個方向，因為正式所以才要「搭休閒」，輕鬆搭個衛衣就可以出門。（GQ Taiwan授權使用）

西裝短褲乍看之下會覺得好像很難搭，一方面過於正式，但是搭西裝沒搭好又自己難為情。但是換個方向，因為正式所以才要「搭休閒」，輕鬆搭個衛衣就可以出門。

4.Gurkha 短褲

Gurkha 神短褲的重點就是要「紮衣服」，露出超帥褲頭設計之餘也拉長腿的比例，和樂而不為？（GQ Taiwan授權使用）

第四款，也是我們在這個夏天最推薦大家試試看的一款 Gurkha 神短褲！這短褲的重點就是要「紮衣服」，露出超帥褲頭設計之餘也拉長腿的比例，和樂而不為？

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「短褲黃金比例」

「短褲黃金比例」（GQ Taiwan授權使用）

不少人會有疑問，那麼短褲的長度到底要到哪邊才是最好看？大約就是在膝蓋上三到五公分會比較好。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Guide】夏季「短褲指南」，這個夏天你只需要這「4 款」就足夠！】