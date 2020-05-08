【COS】首推可持續發展運動服系列　一文看清整個環保設計細節

氣候問題近年愈趨嚴峻，為了保存珍貴的地球，時尚圈亦不遺餘力，除了宣布告別皮草之外，近年更開始以可持續發展的物料製作服飾系列，平衡環保及創意。 備受歡迎的COS近年亦加入環保行列，早前更推出首個環保運動服系列，使得環保的元素亦能融入運動熱潮之中。

COS首推環保運動服系列。（COS）

一味靠節食減肥的風潮早已過去，現今世代愈來愈多人追求運動所帶來的健康及線條美，規律的運動自然成為生活中不可或缺的一部份。近年愈來愈多運動品牌推出既方便身體動，且時尚感十足的運動服系列，倫敦品牌COS近日亦推出2020春夏運動服系列，除了貫徹品牌一貫以來的舒服及時尚外，更加入可持續發展元素，為追求生活品質的買家提供另一選擇。

其實今次並非COS首度以可持續發展物料製作服飾。品牌在2020春夏系列中便以有機棉花、植物性染料、回收得來的純銀，製作一系列服裝及首飾。

一次過睇整個COS 2020春夏系列：

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近日品牌就推出一系列可持續運動服飾，包括風褸、performance leggings、sports bras、T-shirts、衞衣，全以有機棉、再生聚酯、尼龍等可再生的原材料製成，加上品牌獨特無縫技術，旨在為用家提供更舒適的體驗。服裝適合做瑜珈、健身，甚至日常生活穿著，簡約的風格流露品牌的時尚感覺，相信會吸引不少追求環保的時裝人入手。

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