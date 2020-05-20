【攝影】啟蒙森山大道　讓三島由紀夫親身上陣　認識大師細江英公

日本傳奇攝影師細江英公（Eikoh Hosoe）的自傳三部曲中譯版早前上架。短短一周間，這本總共有824頁的精裝書竟於書店相繼斷貨，勢不可擋。 「細江英公」這個名字對不少香港人來說相當陌生，但他可是日本戰後第一代現代攝影教父，有「攝影界鬼才」之稱，更是知名攝影師森山大道的啟蒙恩師，深深影響著日本攝影界的發展。

傳奇攝影師細江英公（Eikoh Hosoe）的自傳三部曲中譯版於本月較早前上架。（博客來）

擁有如此出眾的攝影技藝及視野，但攝影卻不是細江英公自小的夢。1933年於日本山形縣出生的細江英公，原名敏廣，從小立志當外交官，更為此努力學西班牙文。可是在韓戰爆發的那一年，細江英公參加了富士軟片主辦的「富士攝影大賽」並取得學生組冠軍。獎項讓他萌發投身攝影的想法，加上攝影家田村榮的勸誘，細江英公遂決定翌年入讀東京寫真短期大學（現為東京工藝大學），自始踏上攝影之路。

細江英公（Eikoh Hosoe）

成長期間二戰爆發，細江親睹戰爭的殘酷及黑暗，並成為了他內心難以抹掉的陰影。因此，他一生的作品縱使只有黑白二色，但卻流露一種懾人的暴烈，意象既詭譎又夢幻，彷彿是在透過攝影叩問世界。

其超現實及表現主義的作品，與當時的攝影主流「寫實主義攝影運動」互相抗衡。偏鋒之路當然沒有主流來得舒服安穩，卻使得無數有才華的藝術家爭相向細江提出合作邀請，當中就讓為人樂道的，便要數鼎鼎大名的寺山修司及三島由紀夫。

由三島由紀夫親身上陣的《薔薇刑》（Eikoh Hosoe）

當年細江分別與二人創作出震撼人心的作品系列，包括黑白實驗短片《肚臍與原爆》，以及讓細江聲名大噪的《薔薇刑》。《薔薇刑》透過原野場景、影像上的粗粒、人物痛苦的神情、扭曲的姿態來探討生與死。這輯由三島由紀夫親身上陣的作品，在三島由紀夫自殺後聲名大噪，不單成為日本攝影史上的經典作品，更引起西方國家的注意，使細江英公成為享譽國際的大師。

點擊欣賞更多由三島由紀夫親身上陣的《薔薇刑》作品：

+ 5 + 4 + 3

除了創作個人作品外，細江英公亦相當積極推動日本攝影界的發展，不單與多位同輩攝影師創立攝影家團體「VIVO」，亦於1974年與荒木經惟、森山大道等人開辦Workshop寫真學校，同時在大學內教攝影。當年青澀的森山大道亦曾擔任其助手，近距離向他學習，自此改變了攝影風格，從此改寫了日本的攝影發展。

點擊欣賞更多細江英公的作品：

+ 18 + 17 + 16

由細江英公親自撰寫及策劃的自傳三部作，於15年前面世，旋即成為不少攝影愛好者的珍藏。限定1,500套的中譯本近日正式上架，短短一周即在各家誠品書店賣到斷貨，非同小可。

自傳三部作之所以吸引，皆因細江仔細地把個人生平、訪談、攝影作品、對事物的見解分拆成三小冊。首部作 《無邊界：我的寫真史》以倒敍方式由2005年的「現在開始想做的事」談到1950年「使用父親的相機」，並蒐錄了67幅照片、雜誌封面及海報。二部作 《我思我想：我的寫真觀》則講述細江的心境，更記錄了他對三島由紀夫、寺山修司等人的看法及對談，同時蒐錄140幅照片、雜誌封面及海報。三部作《球體寫真二元論：我的寫真哲學》顧名思義，當然就是大談他的寫真哲學，更刊有多個未曝光的攝影作品，包括他為草間彌生所拍攝的影像！內容如此飽滿且精彩，難怪成為一眾攝影愛好者爭相珍藏的瑰寶。