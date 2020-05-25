【抗疫解悶】Heniz茄汁全紅「地獄拼圖」　瓶上57都市傳說大拆解

新冠肺炎COVID-19居家抗疫，令不少人叫悶。 亨氏Heniz推出全紅色的「地獄拼圖」，共有570塊，片片茄汁紅，適合疫情肆虐期間，各位留在家中挑戰。

亨氏Heinz推出「地獄拼圖」。（heinz＠instagram）

亨氏Heinz近日推出一款全紅的拼圖，靈感來自他們的招牌番茄醬，片片茄汁紅，拼圖一共570塊，呼應了印在茄汁瓶上「57」的數字。雖然塊塊顏色相近，但也比起日本推出的「地獄拼圖」簡易得多。

想獲得拼圖，就要在Heinz官方Facebook、Instagram或Twitter上以「Who you would finish the puzzle with（你會跟誰一起拼拼圖？）」為題留言。（heinz＠instagram）

不過，拼圖是非賣品，亨氏Heinz也只推出57套。想獲得拼圖，就要在Heinz官方Facebook、Instagram或Twitter上以「Who you would finish the puzzle with（你會跟誰一起拼拼圖？）」為題留言，一經選中，亨氏全紅「地獄拼圖」便會送到府上。

亨氏Heinz茄汁既是經典，數字「57」也是它的標誌，有關它的「都市傳說」眾多，到底茄汁瓶上的「57」數字，代表了甚麼？

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