【海洋公園完敗？】桃園開設橫濱水族館海外分館　營造美麗水世界

相信大家對海洋公園營運虧蝕的新聞都略有所聞。 這邊廂海洋公園撥款議案鬧得熱烘烘，那邊廂台灣則宣布由日本「株式會社横浜八景島」所策劃的水生公園「Xpark」將於本年年末盛大開幕，將成為台灣境內最大的水族館。

日本橫濱水族館首家海外分館Xpark選址台灣。（官方圖片）

Xpark位於桃園市中壢區春德路105號，是日本橫濱水族館首家海外分館。Xpark佔地面積超過4000坪大，分成地上三層及地下兩層，並將孕育及保護逾420種、近48,000個生命，為大家講述生命、生物、生存、生態、生活的故事。

日本橫濱水族館相片：

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Xpark將分成四個大型展廳：「福爾摩沙」、「珊瑚潛行」、「雨林探險」，以及「癒見水母」。相信大家透過展廳名字，多少已經可以估計到每個展廳的主題吧。ZONE 1「福爾摩沙」依據台灣的海島地貌，呈現出一個被台灣海峽、巴士海峽、太平洋，以及東海圍繞的水底世界。大家將會在「福爾摩沙」展廳中看見海底壯闊的地形及多樣的海洋生物。

ZONE 1「福爾摩沙」（官方圖片）

ZONE 2「珊瑚潛行」則以180度環形落地玻璃製成，讓大家進入其中能有被光、珊瑚、魚群及水所圍繞的感覺。

ZONE 2「珊瑚潛行」（官方圖片）

溫暖且潮濕的熱帶雨林是世界上生物最多樣化的地方，孕育出無數奇特的物種及生命。ZONE 4「雨林探險」便營造出一個虛擬熱帶雨林場景，並將在展廳內展示一系列生長在雨林中的生物，展示海洋以外的生態環境。

ZONE 4「雨林探險」（官方圖片）

ZONE 8「癒見水母」顧名思義是個水母廳。館方以圓柱及鏡面創造出一個如infinity room的奇幻世界，加上各色虹光，展示出最夢幻的水母世界，並與大家一同發掘鮮為人知的水母生活史。

ZONE 8「癒見水母」（官方圖片）

官方暫定於本年年末正式開始投入服務，尚未公布確實開幕日期。相信到台灣再次開通之時，大家便可到Xpark參觀。屆時更可體驗由「和逸飯店桃園青埔館」與「X Park」共同製作的「夜宿水族館」，感受海洋那份寧靜美好。