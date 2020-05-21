【新冠肺炎】奈良美智、村上隆公開畫作線稿　網民疫境中填色解悶

新冠肺炎COVID-19仍肆虐，不少國家繼續實施全國封鎖，大眾居家抗疫期間無所事事，奈良美智和村上隆就不約而同決定用填色遊戲，幫大家在苦悶的日常中增添色彩。

奈良美智和日本協會合作，公開線稿鼓勵大眾居家填色抗疫。（Japan Society）

奈良美智筆下的惡妹大家都不陌生，去年畫家在100蚊「紅衫魚」上惡妺，結果以45萬港幣成交，成為港人一時熱話。今年，奈良美智原定和日本協會合作，舉辦名為《En/trance》的年度藝術項目，將其陶藝雕塑作品放到紐約街頭，無奈計劃受肺炎影響被迫延期，不過肺炎期間，奈良美智的招牌惡妹和日本協會亦繼續以另一方式為大家打打氣，事關雙方最近就舉辦名為#JSFromHome的活動，於協會官網發免費發佈畫作《夜露死苦ガール》線稿，供大家在家時和小孩一起玩填色遊戲，為大家解悶之餘，誠邀大眾發揮創作小宇宙。

按圖看網民將奈良美智線稿填色作品：

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無獨有偶，另一位日本藝術家村上隆為早前和雷鬼歌手J Balvin合作，為專輯《Colores》創作封面，封面上的閃電眼笑面太陽花線稿，如今同樣可於網上免費下載，供大家填色二創。這次活動由村上隆、J Balvin和Families Belong Together的組織合作，後者一向關注南美移民家庭的兒童權益，其Coloring Without Borders項目，就不時找來不同童書繪本畫家和藝術家參與，宣揚大愛訊息。如今肺炎期間，組織亦繼續在網上幫助兒童在家學習，找來村上隆、J Balvin合作，鼓勵小朋友居家抗疫期間填色畫畫，發揮無限創意。