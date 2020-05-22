【G-Dragon】個人品牌再度聯乘NIKE設計圖流出　小雛菊外的新驚喜

由G-Dragon與Nike攜手推出的最新款PEACEMINUSONE X NIKE AIR FORCE 1 '07設計近日曝光，絕對是今個春夏最值得期待的波鞋之一。

最新款PEACEMINUSONE X NIKE AIR FORCE 1 '07近日曝光。（py_rates_）

不少人說入伍是韓國男星演藝生涯的盡頭，但這個道理恐怕無法套用到G-Dragon身上。由退伍至今，G-Dragon單是推出PEACEMINUSONE SS20系列，以及與Nike、Converse、fragment design等品牌合作的聯乘系列，便足以引起極大迴響，各個系列都是極其搶手，每每於短時間內火速售罄，聲勢無人能及。

火速售罄的PEACEMINUSONE SS20系列：

+ 69 + 68 + 67

去年搶不到PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1 '07的朋友不用失望，事關py_rates_較早前爆料指出雙方將再度合作，推出全新聯乘系列。

從py_rates_上載的圖片可見，是次聯乘再度以NIKE AIR FORCE 1作為藍本，但今次就選定了銀色作為鞋面配色，鞋舌位置同樣繡有PEACEMINUSONE的小皺菊標誌，配襯黑色內側、鞋帶，及鞋側的NIKE標誌，並在墨黑色的鞋底特意營造出噴漆感覺，構成強烈的對比。

最新款PEACEMINUSONE X NIKE AIR FORCE 1。（py_rates_）

去年推出的PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1 '07：

+ 12 + 11 + 10

py_rates_預告鞋子將於本年稍後時段推出，定價為$200美金（若港元未貶值的話，約$1,560港元）。而官方暫時仍未公布有關資訊及細節，有興趣的朋友記緊密切留意相關消息。