【設計】Instagram實體掌上遊戲機　GAME BOY外型勾起童年回憶

每日不Instagram不安樂。 近日，法國藝術家Julien Rivoire構想出一部GAME BOY外型的Instagram專用機，除了可狂玩IG外，更勾起不少網民的童年回憶。

法國藝術家Julien Rivoire近日構想出一部GAME BOY型Instagram機。（IG@julienrivoire）

Julien Rivoire作為一位平面設計師及3D藝術家，作畫不時會用到時下最新最潮的器材及程式，但他卻是一個念舊的人，經常回溯過去，並以陪伴8、90後長大的經典物件為主題，創作出勾起成長回憶的作品。

Julien Rivoire過往以經典物件為主題的作品：

近日Julien Rivoire以「90年代掌上遊戲機」為概念，構思出一部備有Instagram所有功能的IG實體機。實體機外殼上注有Instagram的標誌，並以其極具標誌性的「粉紫漸層色」作為配色，辨識度極高。內附多個圓形小按鈕：左邊的橘色大按鈕用以滑動頁面，右邊那四顆小按鈕則分別用以點讚、留言、分享，以及收藏。

除了正中間的五個按鈕外，實體機邊緣四角則另有設有四顆灰色小鍵，分別用以「追蹤主頁」、「閱讀通知」、「上傳照片」，以及「搜尋和探索」之用。

Julien Rivoire將構思上傳到個人社交媒體帳戶後，即獲極大迴響。不少網民表示設計勾起他們往日的打機回憶，更有網民表示：「101% will buy! （101%會買！）」不過此設計僅是Julien Rivoire的構想，並非Instagram的官方產品，想要的朋友大概只能盼望有人投資生產此設計了。