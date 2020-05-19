【Uniqlo】Billie Eilish x 村上隆 x UT發布　一文睇清所有款式

上周五（15/5），Uniqlo透過官方社交媒體帳號宣布將會推出Billie Eilish x 村上隆 x Uniqlo聯乘，但卻沒有公開細節。 相隔一個周末，Uniqlo終在本日較早時分進一步公開聯乘系列的資訊，有興趣的朋友務必記下。

Billie Eilish x 村上隆 x Uniqlo聯乘系列將於本月25日發售。（Uniqlo）

由Billie Eilish x 村上隆 x Uniqlo聯乘合作的Uniqlo UT將於本月25日率先在官方網店發售，再於6月5日在實體店出售。是次系列不單有男、女裝T-shirts，更出乎意料地增設童裝系列，另外男裝亦有棒球帽及漁夫帽出售。

此聯乘系列UT除了以最常見的黑、白作為配色外，亦採用了Billie Eilish簽名式的螢光綠，並印有由村上隆設計的微笑太陽花、以Billie Eilish為原型的漫畫人像、「Billie Eilish」字樣等。

此聯乘系列定價為每件港幣$79-99，暫於Uniqlo香港區網店上只預告有T-shirts出售，並有未見有棒球帽及漁夫帽的蹤影。有興趣的朋友記緊於本月25日準時9:00am到官方網店搶購。

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