Jil Sander創意總監擔任客席主編　限量200本貫徹簡約精緻風格

每期《A Magazine Curated By》都會邀請一位品牌時裝設計師跨界擔任客席主編，讓讀者有機會以另一形式深入了解該設計師的故事、品味及視野。 最新一期《A Magazine Curated By》找來Jil Sander創意總監Lucie Meier及Luke Meier客串，夫妻二人會為大家帶來怎樣的內容？

第21期《A Magazine Curated By》找來Jil Sander創意總監Lucie ＆ Luke Meier擔任客席主編。（《A Magazine Curated By》）

《A Magazine Curated By》過去曾邀請Pierpaolo Piccioli、Kim Jones、Simone Rocha、Thom Browne等矚目時裝設計師擔任雜誌客席主編，聯手創造出深刻且精美的紙本內容。

今期雜誌同樣精彩，成功找來夫妻檔設計師Lucie ＆ Luke Meier，並以「HUMAN NATURE / MOTHER NATURE.」作為主題，帶領大家思考人、自然、時裝之間的關係。

雜誌部份內容：

+ 11 + 10 + 9

二人自去年七月開始策劃及整理雜誌內容，終完成一本足足有240頁厚的雜誌。全書以詩詞、繪圖、插畫、訪問、攝影貫穿而成，不單會探討人類行為與自然之間的關係，亦會回溯Lucie ＆ Luke Meier各自的成長、事業歷程，以及愛情故事。另外，書中更蒐集二人與家人合作完成的畫作，及過去所有設計作品，當中不少從未曝光，相當難得，絕對值得Lucie ＆ Luke Meier的粉絲收藏。

Lucie ＆ Luke Meier的粉絲不容錯過。（《A Magazine Curated By》）

全本雜誌以再造紙製成，內附Jil Sander流蘇書籤，並採用3D掃描技術彷造日本Noto花卉紙製作封套，既呼應本期環保及自然主題，亦流露Lucie ＆ Luke Meier一貫以來的簡約優美。由二人編製、限量200本的第21期《A Magazine Curated By》於本月較早前已公開發售，實是本季最值得珍藏的紙本之一。