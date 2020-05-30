男裝時尚｜LV推出全新男士配件系列　刻有經典Monogram女仔都啱用

幸運吊飾、珠寶和全新Monogram圖案：路易威登推出特色鮮明的配件系列。

在藝術總監Virgil Abloh領軍下，路易威登男士配件系列推出日新月異的新潮造型，繼續在本季啟發潮男潮女。功能與風格相互激盪出隨興時尚造型，包括華麗珠寶手袋幸運吊飾、銀色鑰匙、品牌標誌金屬鑲水鑽勳章飾片、Epi皮革軍用吊牌與樹脂玻璃證件套，還有那些以黃銅鏈條、吊墜與Monogram Eclipse帆布裝飾頸部，鏈環與裝飾品均刻有經典Monogram。

設計初衷是供收藏欣賞與隨興穿搭，結合大量戒指、圖章戒指、手鐲、腕繩、袖扣與吊墜，創造百變多元風格。前一季推出的寬版鏈環項鍊、戒指、手環元素強勢回歸，本系列LV雕花銀色金屬配件推出迷人經典版及多彩版，以金色、銀色或彩虹色創造多元大膽飾邊，並具有釉面、亮漆或拋光效果。

可以層層包覆頸部的黑色或丹寧藍頂級羊毛大圍巾飾有Monogram圖案，適合各種場合的完美配件。多彩的漁夫帽和黑色皮革棒球帽讓造型更臻完美，種種小細節都是成為Virgil Abloh最新完美力作的代表，也是女孩想要從男友那邊搶過來搭配的好單品。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：LV路易威登全新男仕配件系列，那幾款讓我們想與男友共用的幸運吊飾、珠寶和鴨舌帽！】