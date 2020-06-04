【Louis Vuitton】5個大熱Monogram手袋　Tote Bag不只Neverfull

一個成功的品牌一定少不了，一個具有意義且令人印象深刻的Logo，在時尚產業亦是如此。而LV的Monogram圖案就可說是經典中的經典，LV的Monogram圖案誕生於1860年，其圖案深具傳統日本徽章的意味：由圓圈包圍的四葉花卉、四角星、凹面菱形內包四角星，加上重疊在一起的LV兩字組成獨一無二的Monogram圖案組合。

而LV每季都會以Monogram為題推出全新風格的袋款，Neverfull、Alma、Speedy等手袋都有Monogram圖案的款式，也都非常搶手。但除了這些經典的袋款以外，你知道LV的Monogram袋款中還有哪些也非常搶手嗎？

1. Onthego

說到LV的Tote Bag，大家想到的款式可能是Neverfull，但其實Onthego Tote Bag也大受歡迎，尤其是印上經典Monogram圖案的款式。此款Tote Bag採用Monogram Giant帆布製作，設計奪目之餘亦非常實用，側面的Monogram Reverse圖案與手柄的色彩及比例營造時尚對比。這款GM款式用途廣泛，內部空間寬敞，設有肩帶及標誌性Toron頂部手柄，適合日常攜帶。

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2. Escale Onthego

第二款要介紹的是在2020年夏季剛推出的Escale Onthego，這款LV Escale系列的LV Escale Onthego GM手挽袋取材於染色前先將布料打結和摺疊的日本絞染技術，與經典款式不同的是，這只全新設計的手袋帶來清新多彩的海灘氣息，在經典中多了一份時尚感。

3. Boîte Chapeau Souple

2018年時，創意總監Nicolas Ghesquière重新塑形經典帽箱，成為這款迷人的日夜皆宜手袋。Nicolas Ghesquière於2020 年春夏再度回望品牌旅行傳統，打造Boîte Chapeau Souple的袖珍版本，其靈感源自路易威登的旅行傳統，手袋Monogram帆布配搭天然天牛飾邊，散發休閒的典雅格調。這款輕便小巧的帽盒形手袋容量寬敞，足夠存放必需品，是現代都市人忙碌生活的完美手袋。

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4. NéoNoé

LV家但凡稱得上是經典的手袋基本上都是高齡，而身為LV經典的Noe自然也是頗有年代了，可以說是水桶袋的鼻祖。Noe的誕生非常有意思，當時是應一個香檳製造商的要求設計了一個可以同時放置五瓶香檳的袋款，LV完全沒想到這款袋會在推出後一炮而紅，成為了熱門袋款。

5. Pochette Métis

這款Pochette Métis郵差袋，有著LV最難買手袋的稱號。2020夏季款Pochette Métis以Monogram帆布塑造緊湊身形，方方正正，讓人感覺十分精巧。頂部配有編織皮革手柄，皮革邊緣以人工染色。這款小巧的手袋從路易威登行李箱汲取靈感，配備特大LV皮革吊飾和S型鎖扣，配有可拆式帆布肩帶，可作肩背或斜背舒適攜帶。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：LV五個熱門Monogram款式包包你一定要知道】