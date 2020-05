Dior｜馬鞍袋風潮中別樹一格　什麼魅力令Saddle Bag成年度IT bag

所謂經典,是受得住時間潮流的洗禮,在不同的世代也能創新改革的潮流,成為每一代人心中的代表,對於手袋而言,也才能撐得起 IT bag 的尊稱。於 2000 年面世的 Dior Saddle bag 馬鞍袋,就是時尚界的特殊存在,有別於其他經典手袋一直都被推崇翻新,而是在沉寂十年後又一舉翻紅,是什麼樣的魅力讓2018 年甫上任的創意總監 Maria Grazia Chiuri 一眼看中,再不斷延續 IT bag 的地位至今?

獨特的繆思

馬鞍是中古世紀騎士們堅韌、自由的象徵、彰顯著男性力量的精神,而今成為女裝在街頭上的美麗身影,這般違和卻極具創造力的靈感源於時任 Dior 創意總監、時尚鬼才 John Galliano,不但將手袋形狀設計成馬鞍狀,吊飾金屬字母 D 也是馬鞍腳踏的形狀,一肩扛下的小巧手袋反而成為女性的力量,成為《Sex and the City 慾望城市》中的 Carrie,以及當年的 It girl——Paris Hilton 的曝光利器。

2018 年重回時尚界的趨勢

雖然當年因為《Sex and the City 慾望城市》中的出現而成為爆紅款,不過此後 Saddle bag 也淹沒在湧動的手袋潮流下。要數到馬鞍袋再次掀起風潮的時候,時間線則推至 Dior AW18 女裝時裝展秀場。Dior 首位女性女裝設計總監 Maria Grazia Chiuri ,上任後的主力演出又將 Saddle bag 帶回人們眼前。她從英國人氣模特 Adwoa Aboah 在社交平台上的照片與網路聲量,嗅到了這股狂熱的「復古風潮」,並在 Dior AW18 女裝秀上以它作為主打。

這次的回歸不但呼應了 Chiuri 對復古的詮釋與對 Dior 的致敬,還兼顧到這個時代的手袋需求,例如:小巧的尺寸配上寬肩帶的設計非常適合造型搭配、Dior Oblique 花紋不但帶有復古感覺,更成為品牌的標誌圖案、金屬吊飾展出精緻感。新版的馬鞍袋除了短揹帶,單獨發售的刺繡帆布寬肩揹帶,更能以不同方式佩戴,可肩揹、可斜揹、可揹在胸前,滿足各種造型需要,還變化出更多袋型的 SADDLE ULTRA MAT 系列,營造輕鬆隨性的時髦感。

造工細節增加耐用性

值得推薦的光滑面頂級小牛皮款式,由數道費工的工法所成,DIOR 專屬的皮具工坊師傅,利用手工順著紙模裁切皮革後,邊條上色、上漆,再由工匠以雙手的力量輔以模具塑造立體的外表,接合後再縫製五金。長久使用下,Saddle bag 不輕易邊裂或是五金掉落,以手袋的耐用性來展示出 Dior 的精神與堅持。

全球時尚達人的追捧

這樣的風潮就連東西方名人也無法抵擋,不但在 Instagram 或街拍中都不乏 Saddle bag 現身,除了 Dior 的代言人 Jennifer Lawerence 之外,Kim Kardashian、Chiara Ferragni、孫芸芸、蔡依林、水原希子等名人對於馬鞍袋皆熱愛不已,經典老花,黑色小牛皮款式相當受到推崇。

20SS的魅力

今年春夏,Saddle bag 不負期待表現出精彩張力,仍舊站穩 it bag 寶座,以花草刺繡使用簡約配色,仙氣十足又襯托春夏服飾,且精緻的繡工保有 DIOR 一貫工藝,經典 CHRISTIAN DIOR 字樣同樣以刺繡手法,保有整體一致性。而開發出多色的布面款、滑面款、霧面款與緞面款,更讓馬鞍手袋穿搭充滿無限可能。

從爆紅到沉寂再翻紅,Saddle bag 打造出的時尚地位可說史無前例,也代表著單品潮流的走向,如果還在找一個有投資價值的手袋,不仿考慮 Saddle bag 馬鞍手袋,在風潮中走出自己的風格!

