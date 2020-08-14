【Keds】最老運動品牌創立104年　Champion經典小白鞋的傳奇故事

無論你是通過「凱特王妃」、「柯德莉夏萍」、「鄭秀晶（Krystal）」或是「Taylor Swift」認識美國骨灰級帆布鞋品牌Keds，都不可否認就算沒有名人背書，以Keds人腳一雙「21世紀經典小白鞋」的地位，無疑已成為當代難以撼動的超級鞋履牌。不過，今天儂編可不是要來介紹小白鞋怎麼搭，而是要娓娓道來這擁有104年歷史，號稱全世界第一個運動品牌Keds的傳奇故事，現在就讓《百年俱樂部》帶你解密！

▼▼按圖放大率先了解Keds的傳奇故事，下文有更詳細解說▼▼

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「Peds」助你健步如飛的

在介紹品牌大事蹟以前，不免俗地要介紹一下它當初成立的背景，不同於其他運動品牌以製鞋業起家，Keds是美國橡膠公司The U.S. Rubber Company 想擴展橡膠用途，無心插柳下的產物。當初Keds在1916年創立，以運動、生活、休閒為主要核心，原本是要取名為Peds（拉丁文原意為腳的意思）而非Keds！但因為Peds已被註冊為商標，才不得以將英文Kids（兒童）中的字首K加入改名為Keds。

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Champion冠軍鞋

早在運動用品龍頭N牌、A牌、P牌出現之前，Keds就靠著一雙雙橡膠底搭配柔軟帆布鞋面的帆布鞋，在20年代橫掃運動場，吸引了不少國際級網球冠軍、奧運足球選手及專業運動員著裝上陣。網路上更流傳著無數張Keds當年釋出的廣宣海報，上面清晰可見「制霸球場」、「超級運動膠底」的字樣，而其中儂編自認最經典的就寫著：「快買！快買！全美都穿它打球」的海報，而Keds也不負眾望，靠著絕佳性能讓無數球員在重要賽事獲得桂冠，並贏得「Champion冠軍之鞋」的美名。

（Keds官網圖片）

第一雙Sneaker

除了擁有無數運動員背書之外，就連英文課本上廣泛運用的「Sneaker」球鞋一詞，據傳也是由Keds廣告業務發明的，最早業務們為了強調Keds的橡膠鞋底能夠讓人移動時變得比較安靜（The rubber soles made the shoes quiet.），因此特別將品牌旗下的鞋子命名為「Sneaker」也就是在Sneak（鬼鬼祟祟）加上er（的人）。

各種顏色款式都經典

若有機會到Keds櫃位上好好端詳一番，會發現這一世紀以來，Keds推出的各式經典鞋款，清一色都採細長型鞋身。之所以會有這樣的設計，全因為Keds知道無論男女生都非常在意自己的腿部線條，為了能讓穿著者的身形看起來更纖細、更修長，特別把鞋楦做窄略呈圓弧狀，並在這種鞋型的基礎上，去因應各種日常需求，不斷推陳出新，包括復古的 Classics 經典系列、活力俏皮的 Sport 動感系列、輕盈摩登的 Contemporary 當代系列，就連配色也是五花八門！

▼▼▼Taylor Swift及其他女星出Keds的女權活動▼▼▼

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Ladies First 女士優先

Keds會成功還有一個很重要的關鍵，就是它們一直很清楚自己的目標客群。在眾多中性、帥氣的帆布鞋品牌中，Keds自品牌創立以來就強調「女士優先（Ladies First） 」顯得格外突出，主張讓女人能揮別磨腳難走的高跟鞋，迎向摩登且舒適的平底帆布便鞋，不僅深受凱特王妃、柯德莉夏萍、瑪麗蓮夢露等時尚寵兒喜愛，近年更攜手流行小天后Taylor Swift和韓星Krystal一起為女權發聲，鼓勵全天下的女人一起健康、快樂、自信地踏出每一步。

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