【波鞋時尚】ASICS和Onitsuka Tiger是親兄弟？一文看清品牌故事

說到運動鞋，除了 NIKE 和 ADIDAS 之外，其實還有一個從日本起家的運動鞋霸主，就是「ASICS」。提到 ASICS ，不少人直覺想到的就是藍紅白條紋的配色經典鞋款，但仔細想想，Onitsuka Tiger 鬼塚虎好像也是以同樣的復古造型，怎麼和 ASICS 那麼相似？？ 相信很多人都一直有著這樣的困惑， ASICS 和 Onitsuka Tiger 到底是什麼關係？為什麼乍看之下風格相似但單看品牌名稱卻完全不一樣，連銷售的店舖都是分開的？他們到底是一個品牌不同支線，還是有另外的故事？再加上2015年新成立的「ASICS Tiger」後，更是讓人霧裡看花了！ 這次GQ帶你們一次了解這系列品牌的之間的歷史淵源，讓你們一次搞懂這個來自日本的最大運動鞋家族品牌！ 文：Amber Chiu, Jenny Chen／GQ Taiwan

最一開始要從創辦人鬼塚喜八郎（ Kihachiro Onitsuka）開始說起，1949年正值二戰剛結束不久，不願看著氣氛持續低迷的社會，當時31歲的鬼塚喜八郎先生於日本神戶創立了現今 ACSIS 的前身− Onitsuka Tiger。以拉丁文「Anima Sana In Corpore Sano.（意即健全的精神源自健康的體魄）」作為品牌理念，打開了日本的運動鞋品牌市場，逐漸在世界的舞台中取得一席之地。

1949年，當時31歲的鬼塚喜八郎先生於日本神戶創立了現今 ACSIS 的前身− Onitsuka Tiger。（GQ Taiwan授權使用）

接下來就讓我們來分別從這三個品牌的介紹中來一探究竟他們彼此之間的淵源和差異吧！

Onitsuka Tiger

這個名字是品牌最早誕生的源頭，早期主要是以專業運動員為主要對象去做設計的，從籃球鞋起家，到專業運動選手的跑鞋，直到1966年時，為了1968墨西哥奧運開發出了「LIMBER」鞋款，也就是之後最廣為人知的經典款「MEXICO 66」的原型。此後鬼塚虎便常出現在世界運動賽事中，逐漸成為世界各國選手愛用鞋之一。

其後推出名為「Tai Chi」的鞋款，在李小龍主演的電影《死亡遊戲》中配合其經典的黃色連身衣，更是造成了一股熱潮。另外2000年代的電影《標殺令Kill Bill》中，也被奧瑪花曼Uma Thurman所著來向李小龍致敬。

而在1977年 Onitsuka Tiger 和運動服生產商 GTO、針織衣料商 ELENK 合併，改名為「 ASICS 」，更專注於提升運動鞋的機能性，為運動員提供更高品質與高科技的鞋款與服飾。

在此之後，Onitsuka Tiger 一度消失在市場上的。直到2002年品牌決定讓 Onitsuka Tiger 再次復活，復活後的鬼塚虎煥然一新，以高品質運動鞋技術為底，融入時尚元素，為品牌帶來了全新的氣象，也不時會與時尚品牌合作聯名。

其中在2013年推出的「Nippon Made」系列，每一雙都由手工製作生產，傳達了日本職人做工的細膩與一絲不苟的追求，讓品牌的工藝之美展現在世人面前。

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ASICS

品牌名稱以鬼塚喜八郎先生最初使用的拉丁格言品牌理念「Anima Sana In Corpore Sano.（健全的精神源自健康的體魄）」的四個單字的字首而組成。品牌走向主要延續創立之初的精神，提供更高機能與高科技的運動鞋給運動員等需有高強度運動量的人們。項目主要包含運動服飾、專業跑鞋、訓練用鞋等。運動鞋的價位約落在近一千元左右。

其中最具代表性的就是 ASICS GEL（亞瑟膠）的運用技術。這原來用於太空梭內座椅安全帶上的材質，可以吸收人體數倍以上的衝擊力，具有極高的吸震能力。而現在被運用在運動鞋上，為運動員的足部提高更全面性的保護和完美的避震效果。

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ASICS Tiger

於2015年成立的新支線品牌，以 ASICS sport style 為新分水嶺，提出「Inspired by sport, defined by style.」的概念，ASICS 的運動專門製鞋技術為基礎，融合現代風格趨勢，主要以80、90年代的人氣美系跑鞋為主，從新設計推出各種經典復刻款。可以說是結合經典與時下趨勢的全新支線。

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看到這邊，不曉得大家有沒有比較清楚這三個品牌或支線之間的差異了呢？其實如果用最簡單明瞭的一句話來區分這三品牌的定位話，就是「Onitsuka Tiger 流行、ASICS 科技、 ASICS Tiger 兼具」。根據不同的需求，就可以依據這三種分類來挑選更適合自己的鞋款，更了解這些有趣的品牌小故事！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：ASICS 和 Onitsuka Tiger 差在哪？一次搞懂日本運動鞋霸主 ASICS 家族三大系列！】