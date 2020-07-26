adidas為何分出Originals系列？經典Stan Smith與家族鬥爭有關？

相信大家的鞋櫃或衣櫃裡都至少會有一件 adidas 的單品，但你知道 adidas 中最廣為人所知的兩大支線 adidas 與 adidas Originals真正的差別嗎？除了 LOGO 的設計上，三葉草與經典三線 LOGO 的不同之外，兩個支線的風格走向與面向上皆不盡相同，今天就讓 GQ 來帶你們來深度了解一下adidas 這個品牌的演變與支線之間的差別吧！ 文：Amber Chiu, Jenny Chen（GQ Taiwan）

adidas－「勝利的三條線」

（Adidas）

adidas於1948年成立於德國，名稱來自於愛迪達的品牌創始人，阿道夫．達斯勒（Adolf Adi Dassler）先生名字中的「Adi」與「Dassler」的前三個字母組合而成。但最早期的品牌名稱其實叫做「adidas AG」，是在1949年才正式改名為我們現在熟知的「adidas」。另一件有趣的是，在定下品牌名稱後，創辦人阿道夫的哥哥同時也創辦了另一個你我皆知的運動品牌－「PUMA」。

▼▼▼相關圖輯：adidas打造進化版Stan Smith 回憶這對經典網球鞋歷年聯乘大作▼▼▼

+ 28 + 27 + 26

adidas 創辦人阿道夫同時具有鞋匠的技術與田徑運動員的身份，「為運動家們設計製作出最合適的運動鞋」正是他的夢想之一，親身經驗使他非常了解運動員在運動時的需求，加上極高的研發精神，在品牌成立後數十年，共開發了近七百餘款的專利產品，把 adidas 推向品牌的的高峰，奠定在運動品牌市場中的地位。

而品牌標誌性的三條線設計，來自於在研發過程中發現在鞋側使用三條線設計，能更加契合運動員的腳型，並帶來更舒適且穩定的運動體驗，久而久之就成了愛迪達識別性的三條線 LOGO。這三條線在後來被人稱為「勝利的三條線」，代表著「實現挑戰」「成就未來」和「不斷達成目標」。

品牌標誌性的三條線設計，來自於在研發過程中發現在鞋側使用三條線設計，能更加契合運動員的腳型。（Chau Cédric／Unsplash）

在adidas三線標誌的系列當中，商品主要是針對專業運動的服裝與鞋款，更注重在開發高機能性與提升運動舒適性的產品。舉凡籃球鞋、跑鞋和 Ultra Boost皆屬於這個系列。

adidas Originals－時尚與運動的結合

（Adidas Original）

品牌在發展中途有一陣子因家族之間的鬥爭等，一度陷入低迷時期，但當品牌傳到阿道夫的兒子－霍斯特身上之後，而讓品牌逐漸有了改變與起色，擅長行銷與企劃的霍斯特，開始著手 adidas 與各大體育賽事、知名運動選手合作，也因此增加更多的曝光機會，帶來更多的生機。

而其中最值得一提的就是 Stan Smith 這雙鞋。Stan Smith 算是運動鞋史上最早的掛名鞋款系列，不過這個鞋型最早以在 1963 年推出，並不是為了 Stan Smith 所設計，只是當作一般的鞋款銷售，後來經過家族鬥爭的 adidas 傳到大兒子霍斯特手上時已經深陷危機多年，而 Stan Smith 正是當時極具知名度的網球明星選手，因此霍斯特便想找他合作。

據說 adidas 找上門來時，Stan Smith 已經和 Converse 談好準備簽下合約，便和霍斯特表示：「我其實不在意跟誰簽合約，因為都只是金錢上的交流，我更在意是不是能夠有獨特性」，於是 adidas 就已 Stan Smith 命名鞋款，開闢專門生產線，後續至今持續有 Stan Smith 系列的產品問世，創上將近40萬餘雙的銷售佳績，成功將adidas再度推上運動品牌高峰。

【相關文章．按圖率先預覽：【天價波鞋】成交價最高的五對球鞋 Michael Jordan有兩對上榜？▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

其後 90 年代，adidas面對強敵 Nike，決定提升品牌的除了運動感以外的時尚成分，三葉草標誌便開始專門被使用於經典系列 Originals，把此條支線定位於更具潮流與時尚感，與更多的年輕世代做連結，也請來了許多知名品牌、設計師、名人作聯名，包括 HUMAN MADE、NEIGHBORHOOD、Pharrell Williams，還有前陣子引起強大話題的 Prada ，造出了各種人氣款式和超高的銷售業績，Originals 系列商品在近幾年的迅速發展，也是許多知名選貨店及穿搭好手的的愛物，合作的對象也相當有看頭，與 NIKE 不相上下。

三葉草標誌便開始專門被使用於經典系列 Originals，把此條支線定位於更具潮流與時尚感，與更多的年輕世代做連結，也請來了許多知名品牌、設計師、名人作聯名。（IG@therealedsel）

【同場加映】最具時裝感的－Y-3

而 adidas 與 adidas Originals這兩條系列之外，Y-3 更是喜愛時尚的你不能錯過的支線，甚至已經發展成獨立品牌的形式，Y-3 成立於 2002 年，是由山本耀司（Yohji Yamamoto）為藝術總監和adidas合作製作的專門品牌， Y 代表山本耀司（Yohji Yamamoto）， 3 則代表 adidas 三條線的品牌標誌。系列男裝女裝皆有，以山本耀司的黑色主義與簡練搭配上adidas高機能設計與生產技術，在時尚圈裡一直以來都是非常炙手可熱的品牌之一。

延伸閱讀：

ASICS 和 Onitsuka Tiger 差在哪？一次搞懂日本運動鞋霸主 ASICS 家族三大系列！

Polo跟Ralph Lauren差在哪？一次搞懂Ralph Lauren旗下3大系列！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：除了 LOGO 不一樣之外，adidas 與 adidas Originals 差在哪？】