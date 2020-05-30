【DOVER STREET MARKET】銀座店復業第一彈　不是限量聯乘，而是…

新冠肺炎COVID-19疫情下，日本實施緊急狀態令，店舖都要關門。 早前，日本疫情開始放緩，緊急狀態逐步解除，時尚之都東京也終於迎來解封。 位於銀座的DOVER STREET MARKET，重新營業的頭號新品並非石破天驚的聯乘，而是來得更有意義。

DOVER STREET MARKET GINZA曾開設Louis Vuitton Pop-Up店（Louis Vuitton）

按圖看DOVER STREET MARKET GINZA近期限量聯乘：

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銀座DOVER STREET MARKET GINZA（DSMG）是每個時裝人返「家鄉」東京務必要去的朝聖熱點。DSMG於5月26日恢復營業，並把營業時間縮短為朝11晚7。至於店舖重啟第一件備受注目的單品，不是Nike、COMME des Garcons等限量聯乘，而是一本紙本——由英國創意工作室BEN KELWAY STUDIO製作的《2020》。

英國創意工作室BEN KELWAY STUDIO製作的《2020》

《2020》是有如外國小報類型的小冊子，是為對抗新的冠狀病毒全球爆發的慈善創作，最初，《2020》是創作靈感是源自「10x10攝影書」，由10位入選者評選出10本攝影書，再以「2020年出版」、「20頁」、「20個組織和機構的慈善」等為關鍵詞，不過最終在發行前得到很大的回響，整本《2020》全由視覺圖片組成，當中沒有任何關於所介紹的作品的說明性文字，而賣出所得的款項，將捐給英國紅十字會、歐洲糧食銀行聯合會等慈善機構。點擊看更多《2020》內容：

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《2020》只在DSMG官網發售，每本定價為3,500日元（約252港元）。