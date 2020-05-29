【Rick and Morty】Netflix動畫聯乘樂器　角色聲音瞬間變成Beat

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Adult Swim 人氣動畫《Rick and Morty》第四季下半季在Netflix陸續上架，動畫大受歡迎，更推出不少周邊產品，而與Teenage Engineering合作推出的「口袋聲音合成器」便是其中一樣。

Teenage Engineering與《Rick and Morty》製作團隊共同合作推出的「口袋聲音合成器」PO-137 型號配備了《Rick and Morty》中八種主角的聲音樣本，附帶聲樂合成器和音序器，以及一個內置咪高風，外型似計算機一般，把與聲音無關的功能都拿掉，只剩下一塊超薄又裸露的電路板，螢幕還能顯示《Rick and Morty》視覺效果的 LCD 顯示屏幕，喜歡《Rick and Morty》的一定不能錯過。按圖了解IKEA聯乘系列：

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而Teenage Engineering其實是一間音樂相關設備的公司，時時作出破格的設計，早前更與IKEA合作推出音響系列，還提供免費的3D模型檔案，讓買了IKEA音響的客人可自行列印配件，組裝一套屬於自己的音響。Teenage Engineering更曾與Polaroid合作，推出相機。

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