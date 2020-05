【Rick and Morty】Netflix動畫聯乘樂器　角色聲音瞬間變成Beat

Adult Swim 人氣動畫《Rick and Morty》第四季下半季在Netflix陸續上架,動畫大受歡迎,更推出不少周邊產品,而與Teenage Engineering合作推出的「口袋聲音合成器」便是其中一樣。

Teenage Engineering與《Rick and Morty》製作團隊共同合作推出的「口袋聲音合成器」PO-137 型號配備了《Rick and Morty》中八種主角的聲音樣本,附帶聲樂合成器和音序器,以及一個內置咪高風,外型似計算機一般,把與聲音無關的功能都拿掉,只剩下一塊超薄又裸露的電路板,螢幕還能顯示《Rick and Morty》視覺效果的 LCD 顯示屏幕,喜歡《Rick and Morty》的一定不能錯過。按圖了解IKEA聯乘系列:

+ 4 + 3 + 2

而Teenage Engineering其實是一間音樂相關設備的公司,時時作出破格的設計,早前更與IKEA合作推出音響系列,還提供免費的3D模型檔案,讓買了IKEA音響的客人可自行列印配件,組裝一套屬於自己的音響。Teenage Engineering更曾與Polaroid合作,推出相機。

以下更多Teenage Engineering作品: