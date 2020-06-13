Hermes│Birkin、Kelly外5款入門袋推薦　Herbag帆布料，輕便耐磨

大家都知道，愛馬仕的手袋可說是頂級中的頂級，不僅僅是因為在手袋的造型上非常別緻經典，更因為在價格方面讓人高攀不起，尤其是愛馬仕的招牌柏金袋和凱莉袋。雖然這兩款手袋不是人人買得起，但是這也並不代表著愛馬仕每款手袋都價格不菲，下面就來介紹幾個入門款的愛馬仕手袋。

1. Herbag

Herbag在1998年推出，其長相上看來就像凱莉袋只不過材質不同，Herbag的頂部用了Hunter牛皮，袋身用的是的是Toile H標準的愛馬仕織法帆布材料，輕便耐磨。愛馬仕表示它是藉鑑了1892年推出的專門用來裝馬鞍的Sac Huat a Courrioes的設計靈感。而Herbag目前官網定價2,600美元左右（約港幣20,220）。

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2. Picotin Lock

作為愛馬仕的入門級袋，因為是全皮的材質，Picotin Lock的價格落在2,700美元左右（約港幣20,990）。這款不同於愛馬仕其他系列的袋形狀，Picotin Lock採用了大方的桶狀，一把小鎖頭，點綴恰到好處的精彩，整體看來，簡單毫不繁雜。這款袋上市於2002年，雖然算是比較晚推出的手袋，但是它非常有人氣。Picotin Lock這款的設計靈感就來源於裝馬糧的桶，而它的這個形狀有網有表示就像菜市場中的菜籃，因此也有人叫他「菜籃子」。

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3. Garden Party

Garden Party最初的用途是園藝家用的可以裝園藝剪刀的提袋，而現在還真的成為我們花園派對的最佳手袋。簡單的設計，結實的牛皮。安定的底座，適中的背帶，且容量很大適應所有的休閒活動，搭配所有的休閒服飾。此款除了牛皮的款式外，也有推出帆布的材質，價格來講也相對便宜，某些款式能以不到三萬價格入手。

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4. Evelyne

Evelyne也可算是愛馬仕比較入門的袋款，也是愛馬仕為數不多的斜背袋，很適合年輕女性。Evelyne與上述手袋相比，價格雖然比較貴，但手袋的質量卻無可挑惕。Evelyne外觀設計的非常簡單，線條流暢，袋身前面以打洞的方式印出品牌標誌性的「H」字母，讓人一看便知是愛馬仕，長而堅實的肩帶讓這一款手袋背在身上非常舒適。目前Evelyne 29官網定價為3,375美元（約港幣25,000）。

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5. Halzan

最後要介紹的這款，是今天價格最貴的，落在約港幣38,900左右，但他絕對值得這個價格。Halzan是愛馬仕2014年7月份推出的一款顛覆性的產品，一個手袋卻有兩種不同的造型和用法，無論是外觀設計還是時尚、功能，都達到了相當高的水平。歷來愛馬仕的設計很少會走多功能路線，但這款袋二合一的設計突破了這一點。可以不同造型花式背法，外形簡潔線條極具層次感，帶著點小復古的味道，相當驚艷。

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