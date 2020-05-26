【早買早享受】Chanel、LV加價只為自保？名牌袋價格10年三級跳

五月一開頭，Chanel、Louis Vuitton 的部分手袋悄悄漲價了。雖然奢侈品牌每年都有約10% 的漲價，但這次對個別款式全球性的價格調整，比正常浮動要高一些。

Chanel的漲幅平均在17%，Louis Vuitton的漲幅平均在5%-9%，不同袋款上漲幅度也不同，Gucci手袋的價格也有小幅上漲。

在漲價前，內地北上廣深許多城市的奢侈品店鋪出現了排隊搶購的情況。有人算了一筆賬：漲價前買一些款式的大牌手袋，最高可以省下近7000元，對於有需要的人來說，這不是小數目。

而對於「袋治百病」的姑娘們來說，看到自己10 年裡入手的經典款手袋已經漲了2 倍或3 倍，頓時也感覺自己沒那麼敗家了。

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1. 「聽到加價的消息，我決定馬上就去買」

工廠停工、原料稀缺、運輸受阻……新冠肺炎疫情在全球的蔓延，確實對各個奢侈品牌都造成了影響，這或是大牌們這次集體提價的原因。

5 月13 日，香港傳出Chanel 手袋即將漲價的消息後，各個Chanel 門店出現了疫情以來少有的連夜排隊搶購，熱門款式瞬間被掃空。

杭州大廈的Chanel 專櫃從不打折參加活動，5 月初漲價的消息一出，門口立馬排起幾十人的長隊，因為限制人流，至少要等待40分鐘才被允許進入。

與此同時，韓國首爾也有人凌晨起就在Chanel 店門前排隊，捲簾門一拉起，便以百米衝刺的速度奔向店鋪。

參與排隊的顧客Lee Ji-yeon 表示，自己之前就有心儀的款式，但因為價格一直在糾結，這次聽到漲價的消息，決定毫不猶豫地買下。

和Lee Ji-yeon 有同樣想法的人不在少數，大家都希望趁著漲價前買到自己一直念想的手袋，也有部分代購前來「囤貨」，為之後賣出好價格，排幾小時隊也無妨。

2. 大牌經典款，早買就是「省錢」

傳出加價的風聲後，最關注的是需要購買奢侈品的普通人。

如果不是因為「省錢的誘惑」，在上海某國企工作的Amy 也不會冒著被上司發現的風險，上班時間偷偷溜出公司去Louis Vuitton 店鋪排隊。在去店裡的路上，她簡單算了一筆賬：自己心心念念的那隻LV Dauphine ，漲價前是港幣$23,800 元，漲價後是港幣$27,600 元。

反正這手袋遲早都要買，省下的$3800 元，夠她再添一雙By Far的新款涼鞋了。

Amy 遠在德國的閨蜜早早就告訴她：自己盯了很久的Chanel Gabrielle Small Hobo Bag，漲價前是4200 歐元，漲價後直接跳到4550 歐元，真後悔當時沒有早點買。

這並不是漲價最多的袋款。Chanel 人氣極高的Classic Flap Bag（CF），有大中小三個型號。

點擊大圖睇睇Chanel及LV手袋的價格▼▼▼

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3. 現在有些手袋的價格，從前可以買兩隻

如今，許多人購買奢侈品不僅是使用，更是看中它未來的價格會逐漸上漲，將其視為一種投資。造成每年價格上漲的原因不外乎：原材料成本增加，換季打折導致價格上漲；消費奢侈品的新富階層越來越多。

一位小姐妹十年前在法國買了一隻Louis Vuitton 的Medium Neverfull 手袋，花了435 歐元。和Neverfull 人氣一樣高的Speedy 也幾乎每年都在漲價。以Speedy 25 為例，2009 年法國的價格是420歐元，折合港幣也是約$3,600 元出頭。現在本港售價是港幣$9,700元，漲了大約3 倍。

Chanel 有一款名為Deauville 的休閒Tote Bag，Large款式在過去五年內從230 歐元飛漲到1450 歐元，按照現在的匯率折合港幣，大約漲了近港幣$10,3500 元。

Hermès的Birkin 和Kelly 袋從誕生起就一直在漲價，2007 年，Birkin 手袋的平均售價為4260 歐元，僅僅到2015 年就已經翻了3 倍，平均售價為10683 歐元，特殊或稀有皮革則更貴。

4. 大牌調價，出於「自保」

因為疫情的影響，今年第一季度，奢侈品巨頭LVMH 集團的股價同比下滑了15%，亞洲區的銷售額除日本外，下降了32%。老闆Bernard Arnault不久前剛剛登頂全球首富榜，因此財富縮水，跌下榜首。

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擁有Gucci、YSL、Balenciaga 等大牌的開雲集團（Kering），一季度收入同比也下降了15.4%。開雲集團的發言人表示：正準備迎接最艱難的一年。Chanel 在今年三月初宣布暫時關閉法國、瑞士的工廠，歐洲主要城市的店鋪也都暫時閉店。

但與此同時，隨著中國疫情已經得到控制，大家的生活逐漸恢復正常，消費就成了經濟復甦的重頭戲。4 月中旬，廣州太古彙的Hermès店鋪重裝開業，一天之內創造了2100萬元港幣的驚人銷售業績，這讓許多奢侈大牌看到了挽回損失的曙光。

Chanel 的官方聲明表示：「由於生產成本、原材料價格以及匯率波動等原因，我們會定期在全球範圍內進行價格調整。」

Chanel早前指因生產成本提升等因素而要調整全球產品價格。（CHANEL）

各個奢侈品牌之間，為了保持基調一致，往往也會為了縮短價格差距而集體調價。對於幾乎所有的奢侈品牌來說，手袋和小皮具都是盈利的大頭。對這些「經典款」手袋每年進行調價，不僅是保證人工、材料的價格，也是提升品牌價值的有效手段之一。

隨著這些年收入的增加，買只奢侈品手袋獎勵自己不再是難事。而經典款手袋每年都可能價格上漲，能力範圍內，完全可以「早買早用」。當然，也需要量力而行，合理消費。買最合適自己的，而不是最貴的。

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