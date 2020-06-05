《Peanuts》超大型展覽登陸K11　7大藝術家打造Snoopy限定玩具

在卡通漫畫世界裡，愈是歷史悠久的卡通人物，往往愈是受到當前流行文化圈的青睞，米奇老鼠固然是代表，花生漫畫《Peanuts》亦同樣重要，以Snoopy為首的一眾角色，一直以來在藝術界別地位超然，今年2020年更爆發出一個名叫「花生漫畫全球藝術家聯盟」的團體，令《Peanuts》提昇至更高層面。

位於K11 購物藝術館 chi K11 藝術空間的《Peanuts》展覽。（K11）

位於中庭的限定店。（K11）

所謂的花生漫畫全球藝術家聯盟，乃是由《Peanuts》策動，並邀請7位國際藝術家：André Saraiva x Mr. A、FriendsWithYou、AVAF、Kenny Scharf、松山智一、Rob Pruitt及Nina Chanel Abney所組成的藝術聯盟，大義是以各自不同風格，重新演繹花生漫畫經典角色，從而繼往開來，探索《Peanuts》的未知性和當代意義。

André Saraiva x Mr. A的盛名，在藝術界應該是無人不曉了吧？（André Saraiva ）

細閱7大藝術家的Snoopy藝術品：

+ 7 + 6 + 5

而作為本地藝術重點平台的K11購物藝術館，就由即日起與《Peanuts》合作，策劃 《K11 CLASSICS REBORN》企劃，打造全港首個花生漫畫全球藝術家聯盟期間限定店和展覽，展示上述7位Artists以《Peanuts》為主題創作的藝術真跡外，Artists更分別打造逾15款Figurine，於《Peanuts》限定店內作即場售賣。

André Saraiva x Mr. A 銅製：HKD 45,000 (h30cm – 香港首發•限量30個) 。（K11）

Nina Chanel Abney 木製：HKD 39,800 (h30cm – 香港首發)。（K11）

+ 5 + 4 + 3

當中不缺超限定單品，例如由André Saraiva x Mr. A設計的30cm高銅製Snoopy，全香港就只限量推出30個，非常稀有；而擅長透過幾何效果去創作Nina Chanel Abney，她那個驚為天人的30cm木銅製Snoopy & Woodstock，亦是於香港作全球率先開售，想來在文章刊登之日，部份超限定玩具經已被搶購一空了，可謂手快有手慢無。

花生漫畫全球藝術家聯盟展覽

By K11 × APPortfolio

日期：2020年5月29日至6月30日

時間：上午11時至晚上9時

地點：K11 購物藝術館 chi K11 藝術空間 (B2/F)

免費入場