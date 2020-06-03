【Frida Kahlo】博物館網上導覽免費大公開　文青居家抗疫福音

新冠肺炎COVID-19肆虐，藝文活動備受影響，不過亦有不少博物館轉為提供免費線上展覽。最近，位於墨西哥市的Frida Kahlo博物館同樣大方提供網上導賞，讓大眾一探女畫家的生活日常。

疫情當前，歐美等地博物館被迫閉館，但就有展館決定在此非常時期出一份力，提供免費線上展覽，除有ＭoMA、大英博物館等齊齊響應Museum From Home計劃外，吉卜力美術館亦於上月推出「休館特別企劃」, 大方公開導覽短片，讓大眾居家抗疫期間亦能欣賞宮崎駿經典動畫手稿。

位於墨西哥市的Frida Kahlo博物館面對疫情，近日大方提供線上導賞。（Museo Frida Kahlo）

遠在南美，墨西哥疫情依然嚴峻，位於墨西哥市的Frida Kahlo博物館面對疫情，近日一樣大方提供線上導賞。Frida自小患小兒麻痺、18歲遭遇嚴重車禍，一生經歷多次手術，命運多舛之餘，這位女畫家的感情世界、雌雄同體的意象，同樣為人津津樂道。

Frida Kahlo為墨西哥女畫家，以自畫像著名。（Wikipedia）

Frida Kahlo博物館又名「藍屋」，前身為畫家故居，1958年改建成博物館對外開放。時至今日，博物館仍保留畫家當年起居擺設，這次線上展覽，大眾大可安坐家中了解畫家故居日常，就連Frida作畫時所用畫架、鏡子，私密的睡房擺設，以至她和丈夫Diego Rivera的相處點滴，全部都可在博物館導賞中窺探一二。

重溫Frida Kahlo經典創作：

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除了舊居擺設，博物館當然少不了畫家創作，《Long Live Life》、《Frida and the Caesarean》、《Portrait of My Father Wilhelm Kahlo 》等著名畫作，同樣可於線上展覽中觀賞。一眾藝文青即使受疫情所限，未能遠赴墨西哥看展覽，如今透過免費線上導賞，也能彷如親臨現場，算是疫情中的文青福音。

按圖一覽Frida Kahlo博物館：