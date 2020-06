【Frida Kahlo】博物館網上導覽免費大公開　文青居家抗疫福音

新冠肺炎COVID-19肆虐,藝文活動備受影響,不過亦有不少博物館轉為提供免費線上展覽。最近,位於墨西哥市的Frida Kahlo博物館同樣大方提供網上導賞,讓大眾一探女畫家的生活日常。

疫情當前,歐美等地博物館被迫閉館,但就有展館決定在此非常時期出一份力,提供免費線上展覽,除有MoMA、大英博物館等齊齊響應Museum From Home計劃外,吉卜力美術館亦於上月推出「休館特別企劃」, 大方公開導覽短片,讓大眾居家抗疫期間亦能欣賞宮崎駿經典動畫手稿。

位於墨西哥市的Frida Kahlo博物館面對疫情,近日大方提供線上導賞。(Museo Frida Kahlo)

遠在南美,墨西哥疫情依然嚴峻,位於墨西哥市的Frida Kahlo博物館面對疫情,近日一樣大方提供線上導賞。Frida自小患小兒麻痺、18歲遭遇嚴重車禍,一生經歷多次手術,命運多舛之餘,這位女畫家的感情世界、雌雄同體的意象,同樣為人津津樂道。

Frida Kahlo為墨西哥女畫家,以自畫像著名。(Wikipedia)

Frida Kahlo博物館又名「藍屋」,前身為畫家故居,1958年改建成博物館對外開放。時至今日,博物館仍保留畫家當年起居擺設,這次線上展覽,大眾大可安坐家中了解畫家故居日常,就連Frida作畫時所用畫架、鏡子,私密的睡房擺設,以至她和丈夫Diego Rivera的相處點滴,全部都可在博物館導賞中窺探一二。

重溫Frida Kahlo經典創作:

除了舊居擺設,博物館當然少不了畫家創作,《Long Live Life》、《Frida and the Caesarean》、《Portrait of My Father Wilhelm Kahlo 》等著名畫作,同樣可於線上展覽中觀賞。一眾藝文青即使受疫情所限,未能遠赴墨西哥看展覽,如今透過免費線上導賞,也能彷如親臨現場,算是疫情中的文青福音。

按圖一覽Frida Kahlo博物館: