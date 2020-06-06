【村上春樹】《Popeye》專欄結集成書　日本大文豪愛跑步更愛T恤

日本作家村上春樹新書《村上Ｔ 僕の愛したTシャツたち》，將作者《Popeye》專欄內容結集成書，介紹共108件私人珍藏，寫愛Tee之餘亦處處流露出生活日常。

早前，日本文藝春秋宣布，村上春樹短篇小說集《第一人稱單數》將於7月18日發行。一眾村上迷掐指一算，原來對上一次村上短篇集《沒有女人的男人們》面世，已是6年前的事。

睽違６年，村上春樹短篇小說集《第一人稱單數》將於７月發行。（文藝春秋）

不過，一向多產的村上除７月發行短篇小說集外，本月亦有新書面世，以《村上Ｔ 僕の愛したTシャツたち》為題，顧名思義，由村上介紹私藏T-shirt，讓一眾讀者窺探作家衣櫃真面目。

村上新書《村上Ｔ 僕の愛したTシャツたち》共介紹作者108件私人珍藏。（マガジンハウス）

對村上稍有認識的讀者，對作者於雜誌連載中寫樂評、書評，甚至跑步、旅遊都不陌生。但較少人知的是，村上和T恤也有着微妙的緣份：2010年，村上經典長篇《挪威的森林》改編電影上映，就曾聯乘Uniqlo UT推出印花Ｔ恤系列；及至2018年８月，村上開始於《Popeye》專欄介紹私藏T恤，專欄中亦不乏村上「倒米式」發言，不諱言自己絕不會穿着自己的周邊Ｔ恤。

村上春樹愛跑步、聽Jazz音樂，原來還愛T恤。（資料圖片）

按圖看村上私人珍藏Ｔ恤：

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這次新書《村上Ｔ 僕の愛したTシャツたち》，作者就在序言中直指「Ｔ恤為自己生命中的最佳投資」。新書將村上在《Popeye》發表的專欄文字集結成書，介紹共108件作者私人珍藏，當中不乏Band tee、運動tee，自然而然流露出村上身為樂迷加跑手的日常點滴。此外，文內亦特別加入村上的Ｔ恤訪談。今年暑假，一眾書迷應該又會在村上陪伴下渡過。

重溫《挪威的森林》UT系列：