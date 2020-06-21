【男士穿搭】拒絕黑、白、灰！　夏天「亮色」清爽穿搭的5個關鍵

男生夏天不要再只會穿黑色啦！雖然每次說到男生的基本穿搭，就是黑、白、灰色系，但如果覺得太無趣，可以試試看一些亮色穿搭，透過巧妙的搭配，不只非常有型，還很適合夏天，看起來也會清爽很多。

#亮色＋基本款

這個夏天就為自己的衣櫃裡買幾件亮色衣服吧，只要搭配原本你已經有的黑褲、灰褲，一些基本款的褲子就可以讓你的風格有大變化，穿上亮色系的衣服就好像隨時為自己打光一樣，最安全的穿法就是用基本款去搭配，讓你不會整身黑，也不會像是 KTV 的七彩旋轉燈。

#從材質下手

夏天想要穿的清爽一點，就從材質下手，搭編推薦亞麻布料的襯衫、或褲子，穿起來輕鬆透氣，而且很多品牌推出的亞麻襯衫都有很多顏色，白色、象牙白、淺藍、卡其色等等，透過淺色系加上亞麻布料的衣服，讓人遠遠看到你就知道夏天來了！而且還透露出一點慵懶氣息。

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#大地色系最百搭

如果一開始不敢嘗試穿得太亮，建議可以從比較淺的大地色系去著手，一方面不會有太難搭配得問題，另一方面淺色的大地色非常適合我們亞洲膚色，看起來不會髒髒的，反而有一種好親近的感覺。

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#螢光色怎麼駕馭

螢光色一般來說都給人有種比較潮的感覺，也比較多人不敢駕馭，不過今年夏天可以放心好好地嘗試一下，今年夏天在很多運動品牌的新品裡，都可以看到很多色塊的拼接，也有巧妙的加入螢光色的元素，只要搭配個淺色牛仔褲、或卡其褲都非常好看。

#亮色系的加減法

亮色的穿搭選擇可以透過加法或是減法的方式去做搭配，例如從一雙亮色的襪子、或是帽子來當作整體造型的重點，這屬於加法。另外減法的方式，就是選擇一件亮色系衣服，然後用一些配件來修飾整個顏色，例如之前背心、襯衫都可以稍稍把亮色衣服做一個顏色切割，看起來就不會這麼張揚，同時還可以增加層次。

Dappei 結語：穿上亮色系感覺自己也變陽光了！終於可以不要每天都穿黑色的衣服褲子，其實男生穿亮一點看起來精神也比較好，融入一點螢光色的元素和今年夏天的趨勢互相呼應，也是不錯的選擇！

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原文：總是穿黑色有點膩了？夏天「亮色」清爽穿搭 5 關鍵，學起來你就是陽光男子！

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