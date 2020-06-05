【男生穿搭】短袖襯衫穿不好看？不能忽略5 個容易出錯的細節！

短袖襯衫，與 polo 衫以及格子襯衫，並列男人的三大地雷商品，不少人礙於實在很難將它們穿好看，一直把它們視為冷宮中的妃子碰都不碰。其實短袖襯衫沒有錯，錯的是你不會穿，再加上台灣政治人物、商業大佬、你的爸爸爺爺，短袖襯衫在他們身上出鏡率極高，導致你既定印象就是俗又老，這邊提供給大家 5 點參考，從購買開始就需要注意，讓你這個夏天短袖襯衫穿的有型又清涼！ 文： Amber Chiu（GQ Taiwan）

▼▼按圖放大率先了解男生穿短袖襯衫的5個細節，下文有更詳細解說▼▼

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1. 不要挑選商務襯衫常用的精梳棉材質

一般來說，短袖襯衫並不是正式的選擇，正統的襯衫都是長袖且袖口有釦子的型式，短袖襯衫它帶給人偏休閒的形象，本來就不太適合過於正式的面料及版型，像是常用在商務襯衫上的精梳棉、絲光棉，就會不太協調，因此一般政治人物或大老闆常穿的那種商務襯衫短袖版本，很難穿的時髦。

一般建議最基礎的選擇可以從純棉、亞麻、棉麻混紡下手，帶出夏天的氣息，顏色上可避免全白、全藍，才不會一不小心被當成商務客；進階一點的可以嘗試緞面、絲質等等，選擇今年流行的粉嫩色系絕對吸睛。

2. 不要緊身！不要過長！不要收腰！

短袖襯衫大概是世界上最不適合緊身的服裝之一！也許你看很多歐美電影，主角們總是穿著自己手臂都快塞不下的襯衫，有時候還會將袖子再往上捲個幾摺，但其實一點都不適合亞洲身型！穿上太過合身、收腰、長度不對的短袖襯衫容易有過時的感覺，真正能讓你看起來舒服又好看的短袖襯衫，版型可挑選直筒、甚至稍微寬大或些微傘狀也可以，長度大概落在皮帶的位置，太長則會看起來顯矮。

3. 不要忽略袖子！短袖襯衫的袖子是關鍵！

男生的整體穿搭中，上半身肩膀的線條相當重要，肩線明顯給人挺拔可靠的視覺效果，這也就是說為什麼西裝、軍裝常有墊肩，對於短袖襯衫來說，袖子就是肩線的延伸，是短袖襯衫能否好看的關鍵因素。首先，襯衫袖子千萬不能直接貼合在手臂上，建議挑選寬版、並且袖型線條明顯的，長度建議至少到手臂的一半，才能有效的讓體型更好看！

想要多點造型上的搭配，可以內搭T恤、配戴項鍊做出層次感，同樣保有渡假的氣息又有型。（IG@hollisterco）

4. 慎選領型！

如同上述所說，短袖襯衫並不適合太正式的材質及版型，因此領型也需要注意同樣的狀況，像是領台加厚或者太過硬挺的（貼襯）樣式就不是那麼適合。初學者可以從一片式領型（無領台）、古巴領襯衫來選擇，夠有夏天的氛圍同時也好看。

5. 不要隨便打開釦子！

兩個情況除外，第一你的身材超級完美；第二你正在海邊或者渡假，否則建議不要將你的釦子過度打開露出過多的肌膚，也許你以為這樣會吸引到異性，其實反而會給人很油和愛現印象！建議如果想要多點造型上的搭配，可以內搭T恤、配戴項鍊做出層次感，同樣保有渡假的氣息又有型。

另外大家很關心的短袖襯衫能不能紮進去？答案是當然可以！只不過需要注意的是：無論你穿任何服裝，紮進去都需要再稍微拉出來一些看起來才不會那麼死板，褲子也需選擇中至高腰比例才會更好。如果不知道要拉多少，在穿好衣服時稍微將手臂往上抬至與肩同高，自然多出的部分在稍加整理即可。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：為什麼短袖襯衫都穿不好看？從挑選開始就要注意，這「5 個容易 NG 的細節」絕不能忽略！】