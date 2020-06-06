【男生髮型】髮蠟髮泥有何分別？一文分清「頭髮造型產品」用法！

市面上男生造型產品百百種，髮蠟、髮泥、髮油、髮雕玲琅滿目，每次買回家都不知道怎麼使用，一罐罐就放在旁邊積灰塵，只有髮型師幫忙抓頭髮後，才知道原來自己可以這麼帥！其實這些產品的質地變化，和你像要完成的造型很有關係，一起來認識吧！

▼▼▼按圖放大看各頭髮造型產品的用法▼▼▼

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＃質地不同、延展不同

髮蠟、髮泥、髮油、髮雕這些產品的名稱跟質地很有關係，簡單來說就是裡面的「含油量」、「含水量」的差別，含油量高的產品支撐效果、潤澤效果比較強，像是髮油、髮蠟，而含水量高產品使用後會讓頭髮有濕髮效果，例如髮雕。而髮泥的「含油量」、「含水量」算是在中間，所以可以根據想要的造型來挑選。

＃髮油和髮蠟中長髮適用

前陣子很流行的「油頭」造型師最推薦大家使用髮油，油膏狀因為質地偏軟，在造型時很好讓頭髮乖乖聽話，也比較適合有點長度頭髮。髮蠟的含油量又比髮油來的少，也是可以打造油頭造型，甚至是一些微捲的造型，都可以適用。

髮泥的「含油量」、「含水量」算是在中間，所以可以根據想要的造型來挑選。（IG@ashnleaf）

＃髮泥重塑性高

如果頭髮比較短，喜歡抓完頭髮後頭髮呈現霧面效果，就要選擇「髮泥」。髮泥的質地不論是含油量，還是含水量相對來說都比髮油和髮蠟來的少，也比較乾，重塑效果也不錯，最能夠符合各種造型的需求。

＃根據「髮性」挑選

男生在挑選造型產品的時候，除了根據產品本身的質地來選擇外，自己的頭髮髮質、髮性也必須同時納入考量。例如，細軟髮的就要挑選支撐度比較高的產品，而粗硬髮的可以選擇含油量高一些的產品，讓頭髮看起來柔順一些。現在不論是髮泥還是髮蠟，都會推出適合各種頭髮的產品，只要先認識自己的頭髮，絕對不會再買錯了！

＃「造型」用途

曾經聽過一位髮型說：「抓頭髮重點不在於頭髮，而是抓空氣！」講白話一點，就是把空氣抓進你的頭髮裡，讓頭髮看起來有空氣感，感覺是活生生的造型。一般來說，如果是想要抓出髮束感強一點，像是短髮、飛機頭可以選擇髮泥，而比較韓系的逗號瀏海，髮蠟、髮泥也都可以抓出線條感。

Dappei結語： 男生只要搞定髮型，顏值立刻飆升 10 倍，選對造型品也是非常重要的，下次剪頭髮的時候，不妨和髮型設計師聊聊，看自己的髮質、髮性如何，也請他推薦一下你適合的造型產品，學會把自己打理好，也是長大的一種表現！

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原文：髮蠟、髮泥怎麽選？男生「頭髮造型產品」介紹，一次搞懂用法讓你帥帥出門！

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