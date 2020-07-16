【環保時尚】人的汗水可作製衣物料？細數設計界5種未來環保材質

環保在時尚產業已是不可忽視的趨勢，但你知道未來環保布料有哪些嗎？你能想像用汗水製成、世上獨一無二的寶石衣嗎？我們來檢視幾種用來製作衣服的最環保且具環境意識的材料，看這些材料是否有助於減少時尚業對地球的衝擊。

玫瑰花瓣、海藻，甚至人的汗水，這些東西都是時尚業現在用來製作環保材質時會選擇的天然材料，多虧許多年輕設計師和布料製造業者直視危機，努力尋求方法降低業界造成的環境衝擊。

時尚業最新的各種環保材質，令人大開眼界（按圖了解）↓↓↓

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「材料很重要，材料在整個供應鏈中都會造成相當巨大的影響。」永續角度 (The Sustainable Angle) 的未來布料博覽會 (Future Fabrics Expo) 策展人兼顧問 Amanda Johnston 解釋道，並將禍首指向有機棉和石油基底的尼龍等例子。「我們已經步入新的十年了，一定得尋求替代性材料不可。」永續角度的創立人和總監 Nina Marenzi 補充。

業界正在開發新的可生物分解布料，這些布料用天然副產物製成， 目的是回應時尚界的浪費問題；每年，被丟進垃圾填埋場的衣服高達上百萬件。另一方面，全球興起的完全素食主義，則促成好幾種零殺生的植物基底布料得以生產。

以下五種最創新的新世代材料，將可能永遠改變我們的衣著，以及對環境造成的衝擊。

1. 玫瑰花瓣絲

傳統的絲經常必須透過殺蠶來取得（雖然以零殺生來生產「和平絲」的方法也確實存在），但有些時尚品牌已開始轉投植物基底的替代材質，例如 Stella McCartney 就採用實驗室生產的絲，而 Salvatore Ferragamo 則選擇採用以橙皮製成的絲。

最新的一種則是玫瑰花瓣絲。「這種絲取自印度玫瑰灌木叢。」 William Lundgren 解釋。他是倫敦與斯德哥爾摩品牌 Bite Studios 的執行長，該品牌的自家招牌襯衫布料以絲為材質。這種可生物分解的纖維是以分解後的廢棄花瓣製成，然後紡製成布料，並以天然顏料染色。「它的質地滑順有光澤，且玫瑰花叢的生長不需要用到化學成分。」他說道。

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2. 藻類生物塑料

用於製造服裝的材料其實是有可能對地球帶來正面影響的，只要從大氣中取用經由光合作用產生的二氧化碳就辦得到；這種時候，自然生長在池塘、河流和海洋中的藻類就可以派上用場了。

「藻類是地球上最有效率的有機體。」紐約設計師 Charlotte McCurdy 說；她製作了一種藻類基底的防水纖維，方法是混合磨粉的海草與各種藻類的油脂，之後再裹上植物蠟，製造防水效果。「它的質感介於上蠟的帆布與 PVC 塗料。」她進一步解釋。

此外，我們的內衣和 T 恤也是有可能用藻類製成的，來自柏林的公司 Algalife 就用藻類開發出類似棉質的材料，證明了這個可能。

3. 汗水結晶

聽起來不可思議，但汗水也成為一種可以透過結晶而裝飾在服飾上的天然材質了，這都多虧倫敦皇家藝術學院 (London Royal College of Art) 畢業的永續材料創新者 Alice Potts。「礦物結晶是不可再生的材料，而且其中還有牽涉人權侵犯的勞動問題。」她說明道，解釋了自己如何選擇開發出一種科技製程，讓結晶自然從汗水中生成。

Potts 先從人之前穿過的物件（比方，一雙襪子）中取得汗水。送進實驗室後，她分離出細菌，然後讓細菌在晚禮服或衣領等其他服飾上重新自然生長，四小時內結晶就能形成。每個結晶都完全獨一無二，「就和人類的鑽石一樣」。

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4. 鳳梨皮

正式名稱為 Piñatex 的鳳梨皮是市場上最熱門的替代性皮革之一（其他選項還有香菇和多肉植物的外皮），H&M、Hugo Boss 和 Paul Smith 都有使用這種材質。取自鳳梨葉的 Piñatex ，是 1990 年代由 Carmen Hijosa 博士提出的構想，她過去在菲律賓任職皮革商品顧問，而促使她進入這個行業的，是在她發現大量皮革生產與化學製革造成的衝擊後。

「這是一種耐用材質，沒有採用普遍使用在『假皮革』上的石化材料。」永續角度的Marenzi 解釋。這種纖維經過天然萃取與日曬乾燥，之後再混合玉米基底材料，製造出一種毛毯性質的纖維，比傳統的牛皮具有更粗的顆粒質地。

5. 豆製Cashmere

在澳洲的非營利公司 The Woolmark Company 努力下，羊毛的來源取得方式既永續又透明，但這個產業經常摻雜著較見不得光的供應鏈，尤其喀什米爾羊毛Cashmere的生產就與蒙古綠地的大量森林砍伐有關聯。

不過後來 KD New York 進入市場了，這是一家運動休閒品牌，在 2019 年率先開發植物基底的Cashmere。這種羊毛以豆類蛋白製成，製程是將廢棄豆腐製品分解成漿後，再紡製成纖維，不但抗菌、抗蛀，還可機洗。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：玫瑰花瓣、汗水還有… ，5 種最佳的未來環保布料】