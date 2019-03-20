【環保時尚】交換衣物並非著舊衫！大馬女生：為舊愛找到新主人

互換衣物對參與者來說就像是尋寶一樣，帶着自己的寶物前來與人交換，當中充滿未知的驚喜與尋寶的樂趣。參與者們相互給予意見，為對方尋找合適的衣服，這種從陌生人變成朋友的過程，也是這場活動所給予的另一份「禮物」。

去年底創辦的The Swap Project本着為「舊愛找到新主人」的概念，舉辦過數場二手衣物交換派對，在本地掀起了一陣衣物交換風潮。（Facebook@The Swap Project）

「這件穿不下了」、「這件不適合我現在的風格」、「這件尺碼不對」……你還記得衣櫃裏掛着多少不曾穿過或不會再穿的衣物嗎？除了丟掉，你其實可以更好地處理它們的去處。去年底創辦的馬來西亞《The Swap Project》本着為「舊愛找到新主人」的概念，舉辦過數場二手衣物交換派對，在本地掀起了一陣衣物交換風潮。

「聽到二手衣物，許多人自然覺得是不好的東西，認為二手衣就是骯髒、破爛的。」《The Swap Project》創辦人蔡夢茹表示。然而，二手衣物也可以是主人轉換穿著風格、買了卻沒穿過的衣物。所謂的「二手」，不過是從第一任主人換到第二任主人的手上。

去年11月，The Swap Project開始舉辦二手衣物交換派對，至今已辦過5場。「其實我們也不懂要怎麼做，第一次做的時候完全沒人出席。」雖然第一次沒人上門，但蔡夢茹與共同創辦人張苑妃並不氣餒，繼續為活動做宣傳。「第二場開始有10個人來參與，之後人數就持續攀升，上一場的活動參與人數就有100人。」

蔡夢茹說，許多人初來時抱着好奇和觀望的心態，但參與後發現這樣的活動不僅環保，也很好玩，因此愛上二手衣物交換派對。參與者只需要攜帶至少5件乾淨的衣物，將之交給櫃檯登記，便可直接進入現場挑選衣物。「我們的義工團隊會先進行一番篩選，再將衣物掛到衣架上。」團隊會將破舊或是跑步比賽T恤等衣物取出，作為回收或捐贈用途，其餘的則會擺到架子上。

蔡夢茹指，這裏並非以一對一的形式做交換，只要是參與者覺得合適的，選中10件或20件即可帶走。不過，大會僅允許參與者挑選給自己，嚴禁為親友挑選。「並非我們捨不得這些衣服，而是你選的，未必是他們會穿的風格。這樣會形成另一種浪費，倒不如留在現場，給真正適合的人穿。」

未來，蔡夢茹（左起）及張苑妃計劃與慈善團體合作，為弱勢群體提供服務，讓他們也可感受互換衣物的樂趣，還能進行免費「購物」，選得心頭好。（馬來西亞東方網提供）

「我們本以為挑選衣物不設上限，存貨會變得愈來愈少，但上一場活動，我們是一輛車來，兩輛車回。」張苑妃透露，不少人拖着行李箱前來，捐了一箱子的衣物，只帶走一兩件而已。「她們是真的只選自己要的衣物而已。」蔡夢茹補充，許多人本着「解決」舊衣物的心態過來，因此不會再帶一堆回去，反而會謹慎做選擇。她分享，有一個參與者的妹妹喜歡買衣服，每每回鄉時就會帶回一堆時下流行的衣物，參與者只能挑選一些合適的，其餘的都送到The Swap Project來。「裏頭還有好多是連吊牌都還未剪下的新衣服。」

除了女性，捐贈者中也不乏男性。蔡夢茹與張苑妃透露，身邊有不少男性友人家中都留有前女友的衣物，不知該怎麼處理。「他們並不是想要收着這些衣物，而是前女友不願取走，讓他們留也不是、丟也不是。」在聽見這個活動後，他們急忙將囤積在家中的前女友衣物送來。蔡夢茹笑稱，在訪問前夕，就有一名客戶聯繫自己，詢問是否可以將前女友的衣物送來。

現場不僅可互換衣物，民眾也可將其他配件帶來交換，包括腰帶、手提包、耳環、項鍊、鞋子等。 「上回有人帶了一整盒全新的耳環，短時間內就被一掃而空了。」張苑妃說道。（馬來西亞東方網提供）

換來的新年衣

愛美是人的天性，尤其在快時尚和網購的攻勢下，服飾價格愈來愈低，讓許多人養成了「喜歡就買」的習性。「我以前也是這樣，上網看到喜歡就買，但有些衣服到手之後才發現尺寸不對；有些則是買的時候合身，回家後卻怎麼也穿不出原本的味道來，最終也沒機會穿。」以往，蔡夢茹懶得將衣物拿去回收，也不知道能送給誰，就直接將不合適的衣物丟到垃圾桶裏。「確實是很浪費，但收着我也不會再穿了，那倒不如丟掉。」這情況持續了好多年，直到她有幾個朋友從國外回來，給她帶來了好多的衣服。

「原本我想直接把這些衣服拿去回收，但在翻看之後，發現很多衣服還是很新的，有些連吊牌都還在。」心動之下，蔡夢茹篩選了一些衣物給自己，並邀請朋友前來篩選。「這些衣服這麼漂亮，而且是免費的，看得出朋友為此感到開心。」爾後，她再邀請張苑妃來篩選時，兩人一拍即合，一致認同衣物交換模式的可行性，於是開啟了The Swap Project。

蔡夢茹邀請張苑妃來篩選衣服時，兩人一拍即合，一致認同衣物交換模式的可行性，於是開啟了The Swap Project。（馬來西亞東方網提供）

蔡夢茹笑說，從開始經營The Swap Project起，她就不曾購買新衣了。「就連今年的新年衣也是換回來的。」每每與親友聚會，只要談起The Swap Project，蔡夢茹都會自豪地分享自己身上哪些衣物或配件是交換回來的，讓大家對二手衣物改觀。張苑妃則笑說，自己以往也經常網購，所幸自家姐妹多，遇到不適合的風格或尺碼時，可以送給她們，減少浪費。「不過，不是每件衣服都適合她們，遇到大家都不合適的，我也捨不得丟，只能收在衣櫥裏。」她透露，在參與The Swap Project之前，衣服有愈堆愈多的現象，但現在已經將大部分捐出來了。「現在我也會將一些『壓箱底』的衣服重新拿出來穿，嘗試不同的風格搭配。」

鼓勵大眾一起辦

互換衣物概念在國外已經很普遍，但蔡夢茹並不曾參與，她笑說當時以為自己是第一個這麼做的人，後來才發現很多人都這樣做了。「除了我們，本地也有一些組織推互換二手衣物的概念，如Style Swap Malaysia（簡稱SSM）。但他們進行的形式跟我們不同，SSM趨向平台，鼓勵大家自己辦，舉辦人可在平台中進行宣傳；而我們（The Swap Project）則是自己舉辦，邀請大眾參與。」不過她強調，大家的目標都一樣，希望能推起本地二手衣物交換風潮，鼓勵民眾舉辦交換派對。「大家可以先在家做，邀請親友參與，感受互換衣物的快樂。如此就能將這個概念分享給更多人。」

互換衣物概念在國外已經很普遍，但蔡夢茹並不曾參與，她笑說當時以為自己是第一個這麼做的人，後來才發現很多人都這樣做了。（Facebook@The Swap Project）

人手不足只好限制人數

張苑妃表示，大馬人對二手衣物的態度屬兩極化，有者完全不能接受，有者則非常支持。「有些人認為二手衣物很髒，其實不然。我們的條規寫着需要攜帶乾淨的衣物，所以大家都是將衣物洗了再帶來。要是你心理上覺得無法接受，拿回家後，可以再次清洗或消毒。」兩人認為這是心理潔癖，只要請他們來進行嘗試，終有一天能改變他們的心態。

另一邊廂，支持的民眾則不斷催促The Swap Project再辦下一場活動，希望繼續感受這種互換的樂趣。不過，由於義工人手不足，活動開始對人數設限，參與者需要先在網上報名，一旦名額滿了就會截止。「當然，還是有人抱着觀望的心態嘗試來到現場，我們還是會允許他們進去，但仍然希望能將人數控制在能力範圍內。」

「很多人不知道什麼是互換二手衣物，以為我們是做回收的。」蔡夢茹透露，剛開始時，他們經常會收到破舊不堪的衣服，起毛、破洞等皆有，只能讓義工幫忙分類，將這些衣物取出。（Facebook@The Swap Project）

藉此宣傳環保意識

「很多人不知道什麼是互換二手衣物，以為我們是做回收的。」蔡夢茹透露，剛開始時，他們經常會收到破舊不堪的衣服，起毛、破洞等皆有，只能讓義工幫忙分類，將這些衣物取出。「這對我們來說也是一種負擔。」即便是送環保，也需要人手和時間來處理，因此兩人經常在面子書上呼籲民眾帶「自己會想穿的衣物」前來，同時也會在活動登記櫃檯叮嚀參與者。她亦指出，2小時的互換活動完成後，工作人員仍需花時間整理，以尺碼分類，再將可送到孤兒院或需要送回收中心的衣物挑出來。其中有一次，她與義工等一行8人，花了6小時才完成分類。

張苑妃從事商場管理工作，對民眾普遍的購買意識較為了解。她指出，本地民眾仍然缺乏這方面的意識，大多無法抵擋促銷的魅力，本着「買了再說」的心態。因此，她認為還需借助各種機會進行教育，科普環保意識。「我們不時會在面子書上宣傳相關資訊，譬如一件衣需要40年才能分解、17%至20%的水源污染由織物染料造成等，希望能藉此提升大家的環保意識。」

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【新鮮事】The Swap Project 二手衣交換舊愛易新歡】