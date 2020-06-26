巴黎時裝周9月如期回歸　肺炎疫情下傳統時裝大騷將何去何從？

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疫情影響下，作為年度時裝重頭戲的巴黎時裝周決定９月如期回歸，無懼肺炎繼續行騷。

不過同樣定於９月舉行的米蘭和紐約時裝周，到底何去何從，仍是未知之數。

巴黎時裝周日前宣佈如期於今年9月舉行2021女裝春夏時裝Show。（網上截圖）

疫情來襲，各大時裝周大受影響，不過巴黎時裝周日前就表示「The Show Must Go On」，無懼疫情如期於今年9月舉行2021女裝春夏系列。

重溫2020秋冬巴黎時裝周：

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巴黎時裝周表示會遵守防疫指引，確保衛生安全，各品牌舉行實體時裝騷外，亦將同時於線上發布。復騷細節雖然尚待確定，但消息指CHANEL、Dior、1017 ALYX 9SM等品牌都有意參與，望9月能行騷之餘，席上亦望有觀眾出席。

米蘭時裝周於疫情下將於7月14至17日期間舉辦網上時裝周。（twitter@cameramoda）

疫情之下，四大時裝周都在實體／線上發表形態中取捨：今年６月倫敦時裝周除決定合併發布男女裝外，亦破天荒改以線上直播，可惜活動悄無聲息已經落幕；米蘭時裝周雖表示９月日程如期，由Fendi揭開序幕，不過鑑於疫情，米蘭主辧方亦決定於７月首度舉辦網上時裝周，提供平台供品牌發布2021男女裝系列；至於紐約時裝周定於9月11日開始，不過一切細節依然懸而未決，就連Michael Kors亦於今個月較早前，宣布會跟隨SAINT LAURENT、Dries Van Noten、GUCCI等品牌做法，脫離傳統時裝周日程，不再參與紐約時裝周。

四大時裝周最終何去何從，仍然是未知之數。

Michael Kors於今個月較早前宣布不會參加9月紐約時裝周。

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