【環保設計】Patagonia回收廢棄漁網製帽檐　升級再造「綠」帽子

說起Patagonia，就會想起環保。 當環保設計成了時尚世界的大趨勢，Patagonia並沒有停步，反而研發更多綠色設計的可能性，以創新思維救救地球。

循環再造、升級再造都是環保設計重要一環，而Patagonia也是這方面的能手，曾經推動回收棄置發泡膠、膠樽等項目，然後再將之升級成不同產品，成功扭轉廢物的角色。Patagonia環保羽絨系列：

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Patagonia棄置膠樽變出100％回收物料系列：

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最近Patagonia再次帶來新設計，今次主角是漁網。要知道廢棄漁網佔全球海洋塑膠垃圾的十分之一，亦是禍害最深的塑膠污染之一，不但影響海洋環境，也對海洋生物的性命帶來嚴重威脅，污染整條食物鏈，最終人類自食其果。

回收廢棄漁網製成再生塑膠粒NetPlusTM（Patagonia）

全新帽款系列Patagonia Nets to Hats，外觀上跟一般帽款無大分別，其實所使用的物料是品牌經過多年研發後成果，以回收廢棄漁網，生產出再生塑膠粒NetPlusTM，即使是用廢物循環加工再造，但無損其硬度、韌度與耐用度，不比市面上帽子差，卻能紓緩海洋污染問題。

用上招牌P-6 Logo的Trucker Cap（Patagonia）

Patagonia Nets to Hats系列有不同帽款，Trucker Hat配上Patagonia標誌的P-6 Logo，後冠所使用的聚酯纖維，同樣是100%再造物料，貫徹品牌回收再造的環保宗旨；至於Funfarer Cap，分別有可愛結他Live Simply Guitar、黑色花紋Boardshort Label，以及大玩夏威夷風情的Pataloha® ；還有最Classic的Trad Cap，有機棉帆布配以不同設計圖案，襯上Loose Fit的恤衫、斜布褲的造型，是City Boy風格之選。按圖看更多Patagonia環保帽子：