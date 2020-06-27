Goodfight FW20登場　將UNDERCOVER時裝精華繼往開來的美國品牌

其實《一物》編輯部已經一而再，再而三地向大家推介這個品牌，只因他實在出色，與其無止境地購買Supreme和BATHING APE，倒不如打開自己的天窗，接觸一些很值得接觸和品牌，俾個機會人家，更是俾個機會自己。

Goodfight 2020秋冬系列。（Goodfight）

誠然在西方國度，Goodfight這個2017年才誕生的美國品牌，其聲望經已足以和BODE.、Casablanca、Ludovic de Saint Sernin等以同樣以男裝為主的新人王品牌，並駕齊驅，而且性價比高得多，BODE.不少單品每每動輒過萬，Goodfight卻平均二千多元就有交易，近日減價，好許日本製產品更減至數百大元，著實物超所值。

好些網店現在減至超抵價。（SSENSE）

而且Goodfight吸引的地方，這於4位主理人設計師的時尚觸覺極高，基本上每季都有着新陳代謝和進化似的。或許在初出道之時，大概就會BODE.一樣，主打復古和手工見稱，但未幾就很快地融入了日系元素，將彷如doublet、KIDILL或BODYSONG.等等崇尚的輕度誇張街頭剪裁，和細節元素注入服飾之中，打造出日本品牌的氛圍。

師承UNDERCOVER似的，將神神化化的剪裁和圖案元素，加入到機能服飾中去。（Goodfight）

打造出性能卓著的羽絨Down服飾，以及長雨褸。（Goodfight）

+ 7 + 6 + 5

來到最新Autumn/Winter '20季度又再迎來質變，有像師承UNDERCOVER似的，將神神化化的剪裁和圖案元素，加入到機能服飾中去，打造出性能卓著的羽絨Down服飾，以及長雨褸，帶有點點未來主義，和高橋盾最愛的反鳥托意味，更迎合到近年大流行的時尚山系服飾潮流，配襯HOKA ONE ONE和SALOMON的鞋穿著，堪稱襯到一絕。

Goodfight持續與美國隱世銀器品牌Good Art Hlywd合作。（Goodfight）

除了自家設計外，Goodfight也繼承了日牌鍾愛聯乘合作的文化，持續與美國隱世銀器品牌Good Art Hlywd合作，推出頸鏈耳環等銀器配飾，通通值得期待關注。