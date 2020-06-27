【Porter】二度聯乘合作袋款　日本人氣猿田彦咖琲店是何方神聖？

Porter聯乘是每年指定動作，今次對像是再度攜手合作。 睽違3年，Porter再與東京猿田彦珈琲店聯乘，推出咖啡豆造型兩用袋款。 這家多次受Porter青睞的猿田彦珈琲店，到底又是何方神聖？

Porter與東京猿田彦珈琲店聯乘推出咖啡豆造型兩用袋款。（Porter/ Sarutahiko Coffee）

日本人氣袋牌Porter聯乘之多不能盡錄，常見聯乘名單有A Bathing Ape、NEIGHBORHOOD等日牌外，如今又多了這家東京猿田彦珈琲店。最近，Porter就和猿田彦珈琲店合作推出兩用袋款，這次亦是2017年後，雙方聯手再度合作。

重溫Porter經典聯乘系列：

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東京猿田彦珈琲店成立至今不過９年，由東京壽比惠一家十坪小店開始做起，以精品手沖咖啡竄紅，如今遠至台灣亦有分店。年前咖啡店更進駐時裝文化潮流勝地BEAMS JAPAN新宿店，店面現代簡約裝潢，一度成為文青人氣聖地。

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這次Porter和咖琲店推聯乘產品，設計理所當然亦以咖啡為主題。2017年首度合作時，Porter實行物盡其用，巧妙利用咖啡渣染色製作包袋。當年設計亦一貫Porter的實用風格，可作手提斜孭兩用。

今次Porter再度聯乘猿田彦咖啡店，以咖啡豆為設計靈感，推出兩用袋款。設計共大小兩款，深淺不一，收納袋用上啡色尼龍布料加黑色拉鍊，模仿咖啡豆造型；而袋款本身則用上四色啡色尼龍布料拼接製成，實用、美感兼備。

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大小聯乘袋款售價分別為15,000日元以及17,000日元，有興趣的朋友可到Porter或猿田彦珈琲店網站上選購。