【RIP Milton Glaser】I❤NY設計師曾任職Vogue　海報作品逾4百張

設計出著名「I ❤ NY」的平面設計師Milton Glaser於曼哈頓去世，終年91歲。

Milton Glaser於曼哈頓去世，終年91歲。

Milton Glaser生於1929年一個美籍猶太家庭。當他還是個小孩的時候，他的表親曾把一個畫有小鳥圖案的紙皮袋送給他，讓他自此愛上作畫，認為畫畫有創造生命的意義。

在入讀曼哈頓High School of Music & Art前，他曾與畫家Raphael Soyer及Moses Soyer一同習畫。在High School of Music & Art畢業後，Milton Glaser曾於一家包裝設計公司擔任小職員數年，直至後來成功入讀曼哈頓知名設計學府柯柏高等科學藝術聯盟學院才告終。

在柯柏高等科學藝術聯盟學院就讀的數年間，Milton Glaser鞏固了其個人風格，畢業後旋即獲時尚雜誌《Vogue》聘請，更得到意大利學府頒發獎學金，踏足外國鑽研設計技藝。Milton Glaser回國後與大學同學於1974年創辦工作室，成功劃破當時幾家大型廣告公司壟斷市場的局面，為當時美國的廣告界及設計界注入新意。

Milton Glaser的作品用色大膽，擅於運用俐落的線條設計出搶眼的平面圖案，帶來極大的視覺衝擊。他生前總共創作超過400張平面海報。當中最為人熟知的作品包括於1967年為Bob Dylan唱片《Bob Dylan's Greatest Hits》所設計的宣傳海報，以及於1977年完成的「I ♥ NY」標誌。前者當時總共翻印及銷售超過600萬張，後者於911後更成為全球家傳戶曉的經典，印有「I ♥ NY」標誌的T-shirt售出逾萬件。

Milton Glaser於1967年曾為Bob Dylan唱片「Bob Dylan’s Greatest Hits」設計的宣傳海報。（miltonglaser.com）

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Milton Glaser曾於訪問中表示：「我知道每件事物都有許多種審視的方法，為此我嘗試去了解自己能擁抱多大的世界。」除了平面海報外，Milton Glaser亦會涉足音樂、動畫、T-shirts設計等領域，於1968年面世的The Beatles電影《Yellow Submarine》的動畫部份便是由他親手設計而成。

Milton Glaser於2004年榮獲庫珀休伊特國立設計博物館（the Cooper-Hewitt National Design Museum）頒發終生成就獎，以表揚其一生成就。相信他的設計亦會永垂不朽，成為超越時代界限的經典。