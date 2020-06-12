【CHANEL】獨家專訪山茶花及羽飾工坊總監　「自由才能成就創作」

在新冠肺炎的影響下，百業蕭條，時裝界亦無可倖免。經典品牌CHANEL卻選擇在此艱難的時刻加價，更成功釀成長長人龍，展示出無可抵抗的吸引力。 適逢CHANEL 2019/20 工坊系列（31 rue Cambon 2019/20 Métiers d’art）系列即將公開發售，《一物》成功邀來山茶花及羽飾工坊（Maison Lemarié）現任藝術總監Christelle Kocher進行深度訪談，進一步了解CHANEL的魅力。

《一物》成功邀來山茶花及羽飾工坊（Maison Lemarié）現任藝術總監Christelle Kocher進行深度訪談。（受訪者提供）

Maison Lemarié創立於1880年，精通羽飾、花飾、褶飾及褶繡四種法式工藝，是當今歷史最悠久的工藝坊之一，數百年來世代相傳。

能夠在芸芸人海中脫穎而出，Christelle Kocher的履歷當然殊不簡單：自CENTRAL SAINT MARTINS畢業後，她曾先後於BOTTEGA VENETA、DRIES VAN NOTEN、CHLOÉ、SONIA RYKIEL、MARTINE STIBON、EMPORIO ARMANI工作，並於2010年被挑選成為Lemarié工坊新一代總監。

「能在Maison Lemarié工作將近十年時間，我感到非常榮幸。一直以來我都非常熱衷於工藝，在Lemarié工作正好讓我有機會與一眾出色的工匠共同創作，非常難得。」

CHANEL御用工坊Maison Lemarié創立於1880年，精通羽飾、花飾、褶飾及褶繡四種法式工藝。（CHANEL）

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工坊藝術總監與品牌創意總監要肩負的責任非常相似，不單要肩負起設計工作，還要為工坊訂立一個大方向及遠景，讓工坊能在時代更迭中繼續傳承，延續輝煌的遺產。除此之外，Christelle Kocher更需成為工坊與各大友好品牌之間的橋樑，確保天馬行空的創作概念能夠在工匠的手中幻化成動人的衣裳。

對山茶花情有獨鐘的Gabrielle Chanel女士自六十年代開始與Lemarié合作，自始工坊每年為CHANEL製作近25,000朵絲綢、阿剛紗、雪紡、薄紗、絲絨及軟呢山茶花飾。其後Lemarié更於1996年加盟CHANEL的工藝坊行列，自此與CHANEL劃下不可分割的緊密關係，互相成就彼此。

Maison Lemarié內有一道貼有老佛爺照片及山茶花的牆。（攝影：黃舒慧）

與CHANEL合作多年，Christelle Kocher形容：「CHANEL是時裝圈裡一個獨特的存在，無可取代，因此每個人都對它抱有相當高的期望。」在這十年總監生涯中，她每年均會與CHANEL攜手完成十個服裝系列，非同凡可。

為了延續傳奇，Christelle Koche與Virginie Viard會互相投擲意念，再以羽飾、山茶花飾等譜出動人服飾。

每朵山茶花均由工匠一針一線親手製成。（攝影：黃舒慧）

在CHANEL 2020 春夏高級訂製服系列中，雙方便攜手打造出一條繡有320朵花及1530片粉色薄紗花瓣的阿剛紗及薄紗長裙；花上足足766小時製作、以阿剛紗、蕾絲花卉、彩色羽毛，以及珠子蝴蝶製成的手繪圖案短外套；以及製作出裙襬位置繡有幾百朵白色喬其皺紗花朵的象牙色長裙等，每件都精緻得像花卉標本。

CHANEL 2020 春夏高級訂製服系列。（CHANEL）

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在CHANEL 2020/2021秋冬時裝系列中，雙方在品牌傳統淡褐色斜紋軟呢外套的衣袖上繡上羽毛，為經典抹上時代的色彩。另外，二人亦在一件府綢襯衫的領口鑲上羽毛及雪紡絲緞條，並在薄棉紗襯衫配以皺褶雪紡及縐絲荷葉邊胸飾，散發出優雅氣質。

CHANEL 2020/2021秋冬時裝系列。（CHANEL）

+ 4 + 3 + 2

而在7月7日公開發售的CHANEL 2019/20 工坊系列中，Virginie Viard與一眾工坊更是將工藝之美推向極致。在此一系列中，一眾工匠以人手將168朵山茶花繡上毛衣上，構成「31 rue Cambon」字樣，非常精緻特別。除此以外，系列中那條鑲滿花朵的粉紅雪紡長裙，以及綴有山茶花的黑色雪紡緊身胸衣連身裙，每朵山茶花均是工匠一針一線、以時間及心血精煉而成，承載無可比疑的價值。

CHANEL 2019/20 工坊系列。（CHANEL）

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最後，問到她會如何完成延續百年大業的重任，Christelle Koche表示：「在過去十年間，我重組了整個團隊架構，使得不同年齡的工匠能夠一起工作。另外，我亦擴張了工坊的規模，由當初20人，擴大成一個超過100人的團隊。我深信Lemarié至今仍會為時裝界帶來重要貢獻。」對她而言，唯有不斷為Lemarié注入活力，工坊才能貼近時代步履，不失時代感及魅力。

另外，問到未來她又會如何帶領工坊與CHANEL攜手創造出更多驚艷的系列，Christelle Kocher肯定地回答：「必須保存個人的自由才能成就創作，自由使得工坊保持獨特、精緻、老練卻不失幽默，以及擁有永不落俗的遠見」。