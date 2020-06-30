【NASA】宇宙的氣味不再是個謎　太空香水後還會推出月球香水

對於不少人而言，太空是個神秘的迷團。NASA近日就聯同生物化學公司設計出「太空香水」，將外太空的味道帶到地球。

NASA近日就聯同生物化學公司設計出「太空香水」，將外太空的味道帶到地球。（官方圖片）

縱然當今世代不乏關於外太空的科幻電影，但神秘的外太空對一般地球人而言，仍是個迷一樣的存在。為了讓一眾準太空人在升空前先熟悉太空的環境，並使訓練更趨完善，NASA於2008年委託化學家兼生物化學公司Omega Ingredients創辦人Steve Pearce，研發太空香水（Eau de Space）。

太空香水足足花上四年時間製作。公司最後決定擴大太空香水的用途，除了太空人能享用之外，亦會捐贈予幼稚園及中小學，讓一眾對太空有興趣的孩童亦有機會進一步了解太空。

神秘的外太空對一般地球人而言，仍是個迷一樣的存在。（Getty Images）

那麼太空香水會是怎麼樣的氣味呢？根據太空人兼前國際太空站員Peggy Annette Whitson在2002年的訪問中形容：「外太空聞起來就似剛剛開槍後的煙硝味，除此之外，還多了些許苦味。」亦有太空人向產品經理Matt Richmond形容：「外太空就似是火藥、燒焦了的牛排、覆盆子以及蘭姆酒混合起來的味道」。

太空香水現出於眾籌平台kickstarter邀請群眾募捐，反應非常熱烈。公司有見及此，打算在未來進一步研發月球香水。相信兩款香水均讓大家非常好奇，希望有日大家有機會親身接觸此兩款香水吧。

過去亦有不少以NASA為靈感的設計：