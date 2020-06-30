【茶道】將茶文化變時尚現代　本地工業設計師研發飲茶一條龍系統

咖啡文化如日方中，深得潮人、文青的歡心，香港各區Cafe林立，數目多如便利店。與此同時，茶道文化近年亦不斷推陳出新，絕對不是過去式。 中國茶有數千年歷史，亦備受世界各地不同人士喜愛，不過將中國茶工業化，卻只是近兩個世紀的事，更遑論加入設計點子了。「咖啡及茶」，前者的現代化走得快很多。 本地工業設計師李港慧（Connie）深知茶文化的魅力，成立了Lify Wellness，旨在將自己的工業知識及技術，研製出可口又予人健康方便的優質草藥飲料，真正做到在生活中應用，一洗大眾對茶的舊有形象。

只需用手機下載Lify Wellness設計的程式，不但可以控制泡茶機，更能分析健康狀況，與及哪種茶最能增進你的健康。

對於愛茶之人來說，緩緩的泡茶的過程，是慢活的享受，不過對於都市人來說，雖知喝茶有益，但不懂分辨茶葉品質，加上泡茶不及沖咖啡方便亦是事實，兩年前Connie決定訂下目標，以自己的工業設計知識作切入點鑽研茶道：「其實是一個自身體驗：某次到意大利做研究，參觀當地的咖啡豆生產廠，他們由非洲採豆到賣出，都係一條龍，而且每一杯都是同一個品質。」Connie在荷蘭讀工業設計，開始思考東方人愛喝的茶，有沒有可能像咖啡工業般「現代化」，「以前我都愛咖啡，不過很多人，包括我喝過咖啡都會睡不著，而不少女性都對咖啡因敏感，所以改飲沒有咖啡因的茶，發覺茶的好處更多。」

Connie與家姐Mazing一起經營公司，Connie笑說自己主內研發，主外的都交給家姐。

Connie不用創立一間如Starbucks大企業來改變生態，相反在家中及辦公室可以做fresh brew，已經方便到一眾愛茶者了，於是她花了兩年研究「飲茶一條龍系統」Lify Wellness，從揀茶到沖調全由用家自行一手控制。要沖一杯茶，只要打開手機APP，由APP了解你的身體狀況需要喝甚麼，然後將為你揀選好不同口味的專利茶餅，放入一部像咖啡機的「泡茶機」內，一杯既可口又有益的「草本飲品」便在40秒後沖調完成，確是機動又靈巧。

用Lify Wellness的泡茶機泡茶，只需40秒便沖調完成。

到底Connie是「工業設計師」還是「發明家」？這可說是數千年茶文化的一個小小革命：中國人這麼多年從沒有為茶做那麼多標準作業程序的，現時Lify已有13款口味，而且以飲得健康的「養生」為大前題，成功吸引到「愛健康卻怕麻煩」的女生青睞：「現時的口味包括烏龍橙茶、花旗蔘鐵觀音、羅漢果夏枯草等，這些當然比街上台式飲品店的選擇更健康。」為讓更多人接觸到產品，Connie團隊更舉辦不同工作坊及瑜伽班，結合藥用指引析不同的環境該飲甚麼茶，這已經不是販賣一杯茶，而是一種生活體驗。

在荷蘭攻讀工業設計的Connie，設計出程式、泡茶機及膠囊等系統，方便愛茶者，並提供個人化的茶飲推薦。

INFO《設計光譜 : 「肆樂—草人木」展覽》

日期：即日至2020年7月19日

時間：早上10時正 – 晚上7時正

地址：香港灣仔茂蘿街7號3樓