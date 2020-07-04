【GAP】香港分店只剩3間　老字號請潮神Kanye West打救復興有望？

這陣子，可說是Fast Fashion的黑暗日子，ZARA、H&M都先後關閉數以千計的門市，望為求減省開支來面對零售大寒冬。 美國Fast Fashion先鋒GAP同樣不能倖免，日前香港8間分店將會關閉其中5間，並進行清倉大減價。

早於去年3月，GAP已宣布在兩年內關閉全球230間門市，而今年首個財政季度，收入急挫43%至只有21.1億元美元，由盈轉虧，蝕9.32億元。而今年因社會事件和肺炎疫情影響，香港零售業遇上寒冬，GAP也深受影響，尖沙咀愛賓商業大廈旗艦店、兩間K11 MUSEA店、希慎商場店和又一城店將陸關閉，只留下中環皇后大道、屯門V City及東薈城Outlet三間店舖，數目減少逾半。

當ZARA、H&M、Forever只有關店這方便卻消極的減省成本方式，卻未見為將來鋪路，相反GAP一邊關店，一邊投下震撼彈，跟身兼歌神與潮神的Kanye West簽下長合約，開設新支線YEEZY GAP，而他加盟的消息，令GAP股價一度急升42%，市值暴漲$10億美元，令總值達到$48億美元，不過大家都知道股票是數字遊戲，股民只是因爆炸性消息刺激下作短線炒賣，並不是真正看好是次合作，然而他們簽下十年合作條款，明顯是GAP希望視Kanye West作長線投資，期望他能為積弱的業績起死回生。

由GAP Logo轉化而成的YEEZY GAP Logo設計（GAP）

大眾對Kanye West評價一向兩極。有人視他為潮流大神，除了帶紅不少單品，現在獨當一片的時裝設計師，包括Virgil Alboh（Off-White、Louis Vuitton）、Matthew Williams（1017 ALYX 9SM、Givenchy）、Heron Preston、Jerry Lorenzo（Fear Of God）等，都曾跟他共事過，可見其點石成金的能力，而他跟adidas合作的Yeezy所帶來的收入數以十億計，多對Yeezy鞋款炒上天價，對潮流界影響力毋庸置疑。

Kanye West能否成為GAP的救世主？（Getty Images）

另一邊廂，有人則批評Kanye West根本不懂時裝，而他亦並非真正時裝設計師，其設計更引起不少時裝車禍，如2016年Met Gala中他以閃石牛仔褲配藍色隱形眼鏡，成紅地毯上的異數；而Yeezy BOOST 350初面世時，也因其古怪外型被諷刺為「椰子鞋」，可見Kanye West潮神之路不是一帆風順。

Kanye West在2016年Met Gala的造型（Getty Images）

我希望成為GAP的Steve Jobs Kanye West

Kanye West高中時在GAP工作的舊照（GAP）

今次十年合作有如長征，Kanye West先找來年輕設計師Mowalola Ogunlesi擔任創意總監，然後第一時間帶來新Logo和粉飾GAP芝加哥店外牆，一封近乎肉麻的情書，表面上像是表明心跡向GAP示愛，但那浮誇的表達方式，卻更像是高調的插旗舉動，這亦是他慣常的手法，要以「未出發先興奮」感覺來達到先聲奪人的效果，不管是好評還是惡評，多人轉發就是成功，而這外牆情書一如所料成社交媒體廣傳的熱門。他還有另一招，發放從前15歲高中時在GAP工作的舊照片，「所有回憶都返晒嚟」令他跟GAP緣份看似早已天注定，又再次熱爆社交媒體。

GAP芝加哥店巨牆換上Kanye West給品牌的信（YEEZY）

在年輕一代眼中，可能認為GAP是世界上其中一個Fast Fashion品牌，好聽一點說法是設計較ZARA、H&M、Forever21更接近美式Casual，坦白點說即是毫無特色，人們印象只留有「大GAP」Logo設計的T-Shirt或Hoodie，沒有其他，以一間擁有50年歷史時尚老字號來說，不得不說是可悲。

+ 6 + 5 + 4

不過，以錢掛帥的商業世界，GAP也曾風行一時，不論是2010年起先後進軍中國和香港市場，都是大鑼大鼓聲勢十足，GAP支線Old Navy於2013年來到中國開業，並在上海開設全球最大的旗艦店，銷售額輕易達到500億人民幣，2018年Old Navy銷售額更是GAP和另一分支Banana Republic總和，實在厲害，不過兩年後情況急轉下滑，Old Navy宣布退出中國市場，人民幣不是想像中易賺。



金錢是萬惡的根源，當你設計一些無甚賣點服飾也能大賣時，設計的靈魂便會被怠慢，久而久之便變成比行貨更行貨，長期處於說靚不靚，說醜不醜的尷尬位置，別說領導潮流，連跟隨潮流的能力也沒有，當經濟和社會環境出現問題時，吃虧的終會是他們自己。

GAP的中國地圖T-Shirt因欠缺台灣要下架回收（GAP）

跟Kanye West合作，可見GAP仍有一夥求變的心，與其繼續無力感的Casual Style，倒不如豪賭一鋪。潮流大神會為GAP帶來甚麼翻天覆地的改變屬未知數，首個系列要等到2021年初才正式登場，主打的會不會是牛仔服飾？要知道牛仔服飾是GAP的重要DNA，而Kanye West很多時以Denim Look現身，這個不約而同的巧合可能會擦出新火花。

+ 2

1969年，GAP由幾名員工的蚊型公司發展成全球跨國時尚王國，旗下擁有Old Navy、Banana Republic、Athleta等不同支線，2018年第三季全球有3千多間分店。如前文所說，牛仔褲曾幾何時是GAP的最強，由剪裁到染色都行得很前，而家有多種褲長和腰圍任人選擇，高矮肥瘦都不用受改褲令設計變形之苦，品牌早期甚至曾推行「牛仔褲+唱片」前衛營銷方式，音樂與時尚雙軌並行，這不就是現在潮流運作模式？難怪當時美國年輕人都以穿GAP牛為榮。而時光倒流到80、90年代，香港青年也會千辛萬苦思托美加親朋帶一、兩件GAP的Logo Tee或Pocket Tee回來，感恩的心情好像收到貴價參茸海味厚禮般，可是時移世易，Fast Fashion、網購出現，GAP黃金歲月一去不復返，如今若有人送你一件GAP Tee作手信的話，相信你們的關係Friend極有限。

GAP Logo T-shirt曾幾何時是最佳潮流手信（Poshmark）

GAP無疑是潮流的過去式，但YEEZY GAP仍是未來式，在無圖無真相的年代下，不少人都懷疑Kanye West能否成為GAP的Jesus，但可以肯定地說，與其坐以待斃，不如放膽一搏。