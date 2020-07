【村上隆】藝術作品、聯乘大賣竟破產　疫情令他十年動畫夢碎？

村上隆作為當今最受歡迎日本藝術家,昨日卻突然在Instagram宣布畫廊Kaikai Kiki面臨破產,連用上9年時間心血製作的《Jellyfish Eyes》科幻電影系列亦被迫腰斬。到底是村上隆沒有動畫創作天份,畫廊受肺炎疫情影響,還是如今商業世界中根本無辦法等待一部用近10年尚未峻工的電影?

村上隆昨日在個人Instagram上載影片表示Kaikai Kiki藝術團隊正籌備製作的科幻電影《Jellyfish Eyes Part 2: Mahashankh》因財赤被迫終止。(IG@takashipom)

要數當今最具商業價值的藝術家,村上隆必然榜上有名,早前和Uniqlo和Billie Eilish推三方聯乘,隨即引來搶購,台灣更將再度補貨;今年5月,村上隆和Supreme合作聯乘推別注Box Logo Tee為慈善團體HELP USA籌款,更成功籌得過百萬美金善款。不過始料不及的是,村上隆主理藝廊Kaikai Kiki如今竟也瀕臨破產。

村上隆聯乘潮物今次推出必搶購一空。(Kaikai Kiki)

重溫村上隆聯乘:

+ 9 + 8 + 7

村上隆昨日在個人Instagram上載影片,表示Kaikai Kiki藝術團隊正面臨財政困境,而團隊正籌備製作的科幻電影《Jellyfish Eyes Part 2: Mahashankh》亦因財赤被迫終止。村上隆在短片中解釋,《Jellyfish Eyes》電影項目製作至今共計9年,電影Part 1在2013年於日本和美國上映,但反應未如理想,當時村上隆決定繼續製作Part 2,但由於電影涉及大量CG製作成本不菲,如今肺炎影響下更是雪上加霜,項目被迫腰斬。

如果我可以得到一億日元的話,我可以創造比一億日元拍的電影,還要更多價值! 村上隆

村上隆解釋自己一直熱衷動漫製作,喜歡科幻題材電影。除了《Jellyfish Eyes》項目,村上隆其實亦多次參與動畫製作,例如2010年,村上隆開始製作《Six Heart Princess》「魔法少女」系卡通;去年,藝術家亦為Billie Eilish打造單曲《you should see me in a crown》MV動畫,不過,村上隆與動畫最為人熟悉的相關項目,可能還是要回歸到其signature笑臉太陽花:2018年,UniqloX村上隆X多啦A夢三方聯乘潮Tee成為潮流界熱話,而其後村上隆的《Superflate Doraemon》個展同樣大受好評。UniqloX村上隆X多啦A夢的三方聯乘:

+ 2

個人藝術創作方面,村上隆作品《727》於2006年以逾一億日元成交(約721萬港元),創下當時日本藝壇記錄,自此他進佔西方藝術市場領域,作品的價值亦水漲船高,兩年後《龍珠》為概念的大型雕塑舊作《My Lonesome Cowboy》,拍賣價高達1,516萬美元(約1億1千749萬港元),更被著名畫廊高古軒藏品,一躍而上成為身價最高的日本藝術家。

而村上隆的笑臉太陽花商業價值不容分說,跟時尚品牌聯乘聯乘多不勝數,由2000年Issey Miyake開始,到2003年Marc Jacobs年代Louis Vuitton合作,令村上隆的商業細胞大爆發,成功將雅俗共賞藝術創作帶進時尚世界,往後由Porter、Supreme以至Off-White,只要有花花圖樣,全部都能保證炒價升天。去年,Pharrell Williams x 村上隆製作的大型雕塑《The Simple Things》,就以1,800萬港元天價成交。

不過,近年村上隆作品成交價卻明顯回落:2018年,村上隆《花球》雕塑組以近17萬港元成交,已算是「跑嬴大市」,其他大部份作品,則僅以20,000至100,000港元不等賣價成交。

村上隆成交價最高的作品《My Lonesome Cowboy》(Wikiart)

+ 2

村上隆個人創作雖然回落,但Kaikai Kiki旗下藝術家尚有近年人氣急升的Madsaki。2019年,MADSAKI《牙刷》以250萬港幣成交 ,另一幅《無題》畫作更以300萬港幣賣價刷新其個人記錄。同樣份屬Kaikai Kiki旗下的還有TENGAone以及Mr.,二人在村上隆加持下,亦順利成章成為近年收藏家新歡。MADSAKI是村上隆點石成金的藝術界新寵兒:

這次Kaikai Kiki面臨破產,《Jellyfish Eyes》項目被迫停工,村上隆在短片中歸因於自己無動畫電影創作天賦。不過,整個項目花近9年時間製作,至今尚未面世,在商業世界中如今才宣告周轉不靈,已是一大奇蹟。