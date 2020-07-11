【RAMIDUS】HEAD PORTER後繼品牌　重塑Black Beauty舊酒新瓶？

作為HEAD PORTER後繼袋牌，RAMIDUS設計骨子裏一直流着HEAD PORTER的血。最近，RAMIDUS推出新一代「Black Beauty」包袋系列，對一眾HEAD PORTER迷而言，舊系列在品牌結業後有幸重生，更是別具意義。

RAMIDUS再塑HEAD PORTER經典「Black Beauty」系列。（RAMIDUS）

HEAD PORTER去年7月正式結業，算是裏原宿潮流一個時代的落幕。不過，舊品牌結束亦代表了RAMIDUS新時代的來臨。RAMIDUS作為HEAD PORTER後繼袋牌，與HEAD PORTER關係千絲萬縷：去年10月，新品牌正式落戶原宿，地址為HEAD PORTER舊址外，店內打頭陣的聯乘系列，還是找來了HEAD PORTER靈魂人物藤原浩主理的fragment design，莫不叫一眾支持者份外熟悉。最近，RAMIDUS又再推出新番「Black Beauty」系列，將HEAD PORTER經典黑魂設計重光。

點擊看RAMIDUS「Black Beauty」系列：

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HEAD PORTER在1998年面世，由潮流教父藤原浩監修，吉田PORTER合作生產。多年來，HEAD PORTER推出的「DOT」、「TANKER」、「STELLAR」等系列包袋，都成為裏原潮流經典，其中於2000年首度發布的「Black Beauty」系列，款式主打全黑魂配色，袋身採用高密度尼龍材質，經PVC防水加工，全手工縫製，防水實用之餘走低調高端路線。

重溫HEAD PORTER告別作「DOT」系列：

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自RAMIDUS去年開幕，新品牌包袋全部重新設計，兩年間推出的「LUBECK」、「PALETTE」、「ORBIT」等系列大玩亮色元素，袋款對比HEAD PORTER明顯更年輕、更街頭。不過，作為HEAD PORTER後繼袋牌，RAMIDUS就算重新出發，品牌在前身原班設計團隊帶領下，其出品骨子裏仍然非常HEAD PORTER，各款Shoulder Bag、2 Way Tote Gag由間隔到尼龍用料，一如既往暗藏HEAD PORTER簡潔實用基因。

點擊看RAMIDUS「LUBECK」、「PALETTE」系列：

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這次新出「Black Beauty」系列，則是RAMIDUS赤祼祼向HEAD PORTER經典前作致敬。新系列延續HEAD PORTER時期黑底黑Logo設計元素，依舊主打防水實用，不過RAMIDUS世代的「Black Beauty」告別了HEAD PORTER時期的尼龍物料，換上輕質聚酯纖維記憶布材，以防包袋變形。

RAMIDUS新代「Black Beauty」仍保有HEAD PORTER的DNA。（RAMIDUS）

這次RAMIDUS「Black Beauty」推出的一系列Tote Bag、背囊、Shoulder Bag以至銀包配件，間隔設計依然帶有濃厚HEAD PORTER特色：大部份包袋備有多層收納位置，簡潔輪廓加上兩用袋款等實用機能細節，不免叫人回想起那些年的HEAD PORTER出品。除了設計上保有HEAD PORTER基因，RAMIDUS新一代「Black Beauty」定位上亦延續前作高端路線，價格由4,500到43,000日元（約327至3,122港元）不等。新品將於7月29日正式發售，對一眾HEAD PORTER支持者而言，這次「Black Beauty」系列能在品牌結業後再度重生，延續舊作經典，可謂別具意義。

重溫HEAD PORTER時代「Black Beauty」袋款：