【UNDERCOVER】SS21重拾古典色彩　聯乘Nike可見未來仍是球鞋天下

對於香港人而言，究竟Nike芸芸Collaboration之中，那一個合作品牌最受港人歡迎？以話題性和街上著用普遍性而言，UNDERCOVER絕對是當中首屈一指的名號了吧。

UNDERCOVER Daybreak球鞋全球大熱。（SNEAKERNEWS）

UNDERCOVER × Nike ISPA OverReact。（nike）

繼SFB Mountain、Air Zoom Pegasus 36和成千上萬的Daybreak之後，UNDERCOVER與Nike又有聯乘大作誕生，打造一式四款的ISPA OverReact，繼續Nike具實驗精神的高端外形，結合UNDERCOVER別樹一格的超現實美學氛圍，將玫瑰圖案刺繡在鞋面之中，亦將“CHAOS”和“BALANCE”兩詞以古典字體繡在鞋頭之上，雖然目前還未公開正式發售的相關資訊，但足以引起全城期待。

ISPA ZOOM ROAD WARRIOR、ISPA OVERREACT FK、ISPA OVERREACT FK SANDAL、ISPA FLOW 2020、ISPA DRIFTER球鞋。（nike）

其實ISPA是Nike近年一直力谷的概念企劃，誕生在2018年11月，所謂的ISPA，即是IMPROVISE（即興）；SCAVENGE（整合）；PROTECT（保護）和 ADAPT（適應）的意思。Nike理解到，世間上許多的偉大發明和創作，每每都是於日常生活的電光火石之間突然出現，所以將即興的生活態度，與勇於挑戰的實驗精神相互結合起來，往往就是一個偉大發明的契機。因此ISPA系列內的作品，每每都以貌似粗獷隨意並大膽的版型作為設計軸心，最新登場的ISPA FW20系列，設計團隊就打造出 ISPA ZOOM ROAD WARRIOR、ISPA OVERREACT FK、ISPA OVERREACT FK SANDAL、ISPA FLOW 2020、ISPA DRIFTER球鞋及其他相關服飾出來，奇特的外型與上述的UNDERCOVER ISPA OverReact一樣，均有別於一般鞋子。

新增了3D觀賞功能。（UNDERCOVER）

UNDERCOVER全新SS21系列。（UNDERCOVER）

大量金屬首飾穿插造型之中。（UNDERCOVER）

除Nike聯乘，UNDERCOVER全新SS21系列同樣精彩，鑑於炎疫情之故而取消了巴黎實體時裝周，UNDERCOVER和很多品牌一樣，改為以網上發佈的形式進行，除了一般的Lookbook照片之外，更新增了3D觀賞功能，讓觀眾能夠以360度的視覺，以螢幕平移滾動方式，欣賞每個造型、每件作品的前後左右細節。

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昔日BUT BEAUTIFUL系列。（wwd）

新季度以古典味濃的洋裝為主題，一改近年高橋盾鍾愛的運動風，SS21甚具從前「BUT BEAUTIFUL」時期的復古與工藝意味，也帶有日本同門宮下貴裕自家品牌Takahiromiyashita Thesoloist.的影子，典雅的西裝和紳士帽，搭配多樣化的金屬銅器和皮革首飾，以日本人最擅長的Mix & Match打造造型，休閑之中暗藏天馬行空的味道。