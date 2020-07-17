Cole Haan｜皮鞋品牌「零」的突破　後Nike時代反攻專業跑鞋領域

以傳統工藝結合科技創意的皮鞋品牌Cole Haan，今年作出了92年歷史以來前所未見的新嘗試。 最近品牌公布了ZEROGRAND Running系列，完全有別於以往作為Nike旗下品牌年代的「波鞋底皮鞋」Lunargrand系列，或者近年推出過的復古運動鞋GRANDPRO Runner等等，將運動概念融入休閒生活的設計。 今回Cole Haan的目標，是以ZEROGRAND Outpace和ZEROGRAND Overtake兩款跑鞋，劍指「Performance」的跑步領域，是為品牌「後Nike時代」零的突破。

ZEROGRAND Running系列：（按圖放大）

Cole Haan ZEROGRAND Running系列（品牌圖片）

+ 6 + 5 + 4

1928年由Trafton Cole和Eddie Haan於美國芝加哥創立的Cole Haan，最初以傳統工藝製作男裝皮鞋起家，但要數到它變得廣受認識的原因，定必關乎它被Nike收購的年代，當時的母公司一度將標誌性的Air Sole氣墊中底授權給Cole Haan。Mark Parker首次參與Cole Haan的改革時，亦為品牌引入了跑鞋的Lunarlon中底，因而創造了一度受時尚圈注目的「波鞋底皮鞋」Lunargrand系列。

風頭一時無兩的例子比比皆是，及至藤原浩主理之Fragment Design都因此而跟Cole Haan前後合作過3次之多；美國著名視覺藝術家Tom Sachs與Nike和Cole Haan所製作的三方聯乘「Mission Control Shoes」，皆為潮流界一時佳話的企劃。

Fragment曾經跟Cole Haan前後合作過3次之多（品牌圖片）

Tom Sachs x Nike x Cole Haan的「Mission Control Shoes」三方聯乘。（品牌圖片）

以上一切，當然隨著Nike的退出而成為絕唱，然而這種融合傳統鞋外形與運動鞋中底性能的舒適設計，卻亦早已成為Cole Haan最iconic的品牌特色；獨立運營的Cole Haan沒有了Lunarlon，再沒有提及「舊東家」的元素，而是將十多年來已經吸取了的運動鞋緩震系統技術，另外研發出GRANDFOAM等自家中底系流，以延續得體的傳統皮鞋外型，卻又不失當代運動鞋的舒適緩震，保持品牌對比度極高的休閒皮鞋特色。

Nike時代的Cole Haan LunarGrand。（品牌圖片）

品牌亦嘗試過從新物料的基礎上，開發出GRANDPRO Runner、GRANDPRO Runner Classic或GRANDPRO Turf等復古運動鞋款，但都是適合日常休閒配搭著用的商品。純粹用休閒皮鞋的角度衡量，的確輕巧又舒適。講到這次採用自家ZEROGRAND中底開發真正「性能向」跑鞋的話，卻肯定是從零開始的未知數，是個當年Cole Haan即使尚處於Nike旗下之時，都未曾試過的新嘗試。

Cole Haan的兩款跑鞋分別是ZEROGRAND Outpace和ZEROGRAND Overtake，兩者簡單分為長距離比賽及速度型短跑之用。ZEROGRAND Outpace的鞋身採用了半透明的透氣鞋面，雙層熱溶的接缝包邊，皆為現今跑鞋常見偷輕重量的手法。中底物料結合緩衝氣墊，提供了鞋子的緩震功能。

ZEROGRAND Overtake則採用針織襪套型的網面鞋身，加強腳掌的支撐力。運動科學上的性能上考量無疑是增加了，卻有覺略為缺乏了品牌融入傳統與創新的標誌外觀，是用盡了歷史遺留下的運動基因？還是創出後Nike時代的新景象，這個問題還是需要時間的驗證。

ZEROGRAND Outpace：（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

ZEROGRAND Overtake：（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

相對之下，Cole Haan同時推出了跟STAPLE合作的聯名ORIGINGARAND Ultra，是兩者繼2017年之後的再度合作。傳統紳士鞋的外型內，卻是襪套狀的結構，加上GRANDFOAM中底的回彈腳感，配上鞋跟外的鴿子壓紋。這種傳統與玩味之間的拿捏，這樣鞋款中彰顯的品牌的性格，感覺始終更加鮮明。