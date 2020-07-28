【Blue Bottle Coffee】推出口罩收納夾　原來是跟香港品牌合作？

記得人氣咖啡店Blue Bottle Coffee數月前於香港開幕時，一眾咖啡迷不惜排隊等待45分鐘的震撼場面。在這個疫情不斷蔓延的時刻，Blue Bottle Coffee依然大受歡迎，早前更宣布已於京都開設第三間分店。 另外，Blue Bottle Coffee更與香港品牌Papery合作，推出口罩收納夾，方便一眾顧客。

Blue Bottle Coffee與香港品牌Papery合作，推出口罩收納夾，方便一眾顧客。（官方圖片）

以手沖咖啡聞名的Blue Bottle Coffee，早前宣布7月23日已於開設京都第三家分店「京都木屋町 藍瓶咖啡」，逆市擴張。

分店位於「立誠GARDEN HULIC京都」。原址為一家於1869年成立的名校立誠小學，後來被復修成一處結合飯店、商店、圖書館等不同場所的生活藝文空間。今次Blue Bottle Coffee選擇在此開設京都第三家分店，特意參考了改建前的學校設計，並在裝潢上加入「學校」元素：連綿不絕的窗戶營造出開揚的感覺，陽光從窗外緩緩灑入店內，打在Blue Bottle Coffee簽名式的白牆之上，加上店內綠色的家具及植物，藉此仿傚校園的寧靜環境。另外，新分店亦特意結合「學習」概念，設計一連串以咖啡為主題的課程及試喝活動，進一步宣揚咖啡文化。

另外，有見近月疫情持續蔓延，品牌細心地考慮到顧客喝咖啡時，需要把口罩除下並收好，因此於較早前與香港品牌Papery合作，推出兼具環保特質的口罩收納夾。

本地品牌Papery自開設至今，致力將現代設計美學與環保結合，並以紙張為材料，為用家帶來一系列兼具可持續性及實用性的Paper Art商品，劃破產品與藝術之間的界限之餘，亦盡力為環保出一分力。

Papery除了推出不少自家口罩收納夾外，亦有不少其他產品，點圖欣賞：

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去年Blue Bottle Coffee亦宣布由2020年年初起，美國海灣地區兩家門店將試點取消一次性紙杯，並於明年年底於美國70家門店推廣「零浪費」計劃，藉以鼓勵消費者轉向使用可重複使用的容器，減少浪費，其理念與Papery不謀而合。

今次雙方攜手合作，為大家帶來外型極具Blue Bottle Coffee特色的口罩收納夾，其纖維素隔熱材料更獲「FSC 森林認證」和「OEKO-TEX 環保紡織品認證」，不單時尚有型，亦能兼具環保元素，深信不少Blue Bottle Coffee迷都很想要吧。但據消息指出，此款口罩收納夾是為Blue Bottle Coffee的贈品，並沒有公開發售，相當可惜。

Blue Bottle Coffee與香港品牌Papery合作的口罩收納夾。（官方圖片）