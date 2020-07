【Banksy】拍賣作品為醫院籌款　畫作及前展示場所背後大有故事

繼上周大鬧倫敦地鐵站呼籲大家戴口罩後,塗鴉藝術家Banksy近日再決定將作品出售,所得款項將全數捐贈予位於巴勒斯坦的Bethlehem Hospital。

《Mediterranean sea view 2017》(sothebys)

今次拍賣的作品名為《Mediterranean Sea View 2017》,是Banksy於2017年完成的作品。《Mediterranean Sea View 2017》由三幅畫作組合而成,Banksy從歐洲難民遭遇海難的一連串不幸事件取材,以浪漫主義時代的畫作風格,描繪出動蕩的海景及被遺棄的救生衣,企圖喚起大眾對難民議題的關注,亦反映出Banksy對難民的人道關懷。

當年《Mediterranean Sea View 2017》完成後,Banksy曾將畫作放置於位於巴勒斯坦伯利恆鎮的Walled Off Hotel酒店展出。Walled Off Hotel鄰近以巴隔離牆,室內則仿傚當年英殖時期的設計風格,Banksy稱酒店擁有「最世界最差勁的景觀」(The worst view in the world)。Banksy過去常入住Walled Off Hotel,並在酒店內留下多幅塗鴉作品,2017年更將《Mediterranean Sea View 2017》存放於酒店之內,回應當時的難民議題。

Banksy近日將《Mediterranean Sea View 2017》交付拍賣行蘇富比,並將於7月28日舉行的蘇富比「Rembrandt to Richter」拍賣會中公開拍賣,預計成交價將高達$80萬至$120萬英鎊。所得收益將全數捐贈位於巴勒斯坦的Bethlehem Hospital,藉此建立一個新的急性中風病房以及添置兒童復康設備。

Banksy不時透過塗鴉反映時弊,難民議題更是他最關心的議題之一。他早於2015年,便於法國加萊(Calais)難民營外牆畫上Steve Jobs,藉著同為敘利亞移民之子的Steve Jobs,質問當局為何斷定難民必定是蝗蟲。另外,他亦曾於2018年的「世界難民日」中,在巴黎街頭留下多幅作品,諷刺當局處理難民問題的手段。



重溫Banksy過往難民相關的街頭創作:

過去,Banksy的作品《權力下放國會》曾以天價$9,879,500英鎊成交,今次《Mediterranean Sea View 2017》能否再以天價出售?且讓我們拭目以待。另外,結集他過去創作的新書《Banksy: You Are An Acceptable Level of Threat and if You Were Not You Would Know About》亦面世,全書厚248頁,以影像紀錄了Banksy多年街頭塗鴉,由90年代於Bristol早期創作到2018年聖誕節的《Seasons Greetings》,有興趣的朋友不容錯過。