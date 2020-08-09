日本PopLife Vintage網店　美式古着、裏原宿、歐洲Hi-End大集合

肺炎疫情持續大流行影響，時裝世界持續「水靜鵝飛」，基本上新產品新設計少之又少，反而服裝網店卻持續活躍，開完一間接一間，方便大家安在家中，仍能暢通無阻地購物血拼。

日本古着店PopLife Vintage網店日前正式登場。（PopLife Vintage）

（PopLife Vintage）

繼上星期介紹過的東京下北澤神級古着店VELVET，開設了網店流通國際之後，最近在日本又有另一間主打Vintage文化的優質網店誕生，名為PopLife Vintage。

Avirex Leather riders jacket ¥ 60,000。（PopLife Vintage）

首先，PopLife Vintage與VELVET一樣，均有別於一般日本古着店的傳統模式，並未有將貨品規限在美式工裝或軍事風等既有形式內，反而包羅萬有地將昔日的好東西都盡攬其中，PopLife Vintage更將自身定位定義為"Too Funky"（太時髦的）。

70s Wrangler Studs denim jacket ¥ 75,000。（PopLife Vintage）

70's LEE Flared pants ¥ 25,000。（PopLife Vintage）

店內收藏了歷史悠久的Avirex Leather Riders Jacket、70年代Wrangler Studs Denim Jacket、LEE Flared pants，雖然這些是傳統主流古着愛好者推崇的品牌，但款式卻盡是花巧偏鋒的設計，在其他Vintage店甚為少見；滕時又有90年代原宿大牌Hysteric Glamour的College Jacket，還從歐美各地，搜羅了一系列絕版Deadstock高級時裝，當中以Maison Margiela和Jil Sander、GUCCI最為注目。

90s Hysteric glamour College jacket ¥ 42,000。（PopLife Vintage）

90s Hysteric glamour College jacket ¥ 42,000。（PopLife Vintage）

Dead stock Maison Margiela Flared denim pants ¥ 50,000。（PopLife Vintage）

就好像Maison Margiela那兩條Deadstock Flared Denim Pants及Work Pants，線條輪廓甚鮮明，喇叭剪裁更十分搶眼，從前只要官方甫一推出，都立即Sold Out。

00s JIL SANDER Puff jacket ¥ 55,000。（PopLife Vintage）

PopLife Vintage網店其他收藏推介：

+ 6 + 5 + 4

至於以100% Polyamide製作的JIL SANDER Puff Jacket，則是品牌歷史上永垂不朽的經典設計，即使現在由Luke和Lucie Meier夫妻檔領軍，這類Puff Jacket亦不時有全新變種，不過這件2000年代的版本，卻更顯珍貴，一來款式跟現今JIL SANDER所製作的有着明顯不同，而且歷史價值久遠，推斷屬2000年代中期的「前Raf Simons時代」出品，現在要找到那個年代而又Good Conition的JIL SANDER，殊不容易，可見這店獨特之處。